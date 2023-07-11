小米平板 Xiaomi Pad 6｜小米在 2021 年重推 Android 平板電腦產品，獲得了十分良好的市場反應。時隔 2 年，早前他們就發布了新一代小米平板 － Xiaomi Pad 6 系列（就連內地版本其實都已經正式採用英文正名），而在今日（7月11日），小米就宣布將國際版本的 Xiaomi Pad 6 帶到香港發售，而且保持了高性價比的定位！



Xiaomi Pad 6 上手：金屬旗艦外型

與上代一樣，今次小米只揀選了 Xiaomi Pad 6 系列中較入門的 Xiaomi Pad 6 作為國際版於香港推出，不過由於今代「Pro」與「非 Pro」型號的規格差異相對較細，相對而言香港用家錯過的並不算多。

Xiaomi Pad 6 屏幕尺寸與上代同樣是 11”，但解像度就有所提升（蔡浩騰 攝）

香港上市的 Xiaomi Pad 6 上手的手感與 Xiaomi Pad 5 有點相似，同樣是偌大的玻璃機面配以金屬物料的機框與機背，屏幕尺寸亦同樣是 11”；不過 Xiaomi Pad 6 今代就比上代更輕更薄，雖然只是些微差距，但流動性還是有所進步。

Xiaomi Pad 6 的屏幕與上代同為 11”，材質亦依然是 LCD，不過解像度就進一步提升至 1800 x 2880，並且將最高更新率提升至 144Hz，是目前 Android 平板中最流暢的屏幕（不過支援的 Apps 其實不多就是了）。

8 系旗艦處理配置、影音功能出色

Xiaomi Pad 6 採用 Qualcomm Snapdragon 870 處理晶片為核心（蔡浩騰 攝）

Xiaomi Pad 6 採用 Qualcomm Snapdragon 870 處理晶片為核心，這廣泛用於 2021 年機種的處理器選材當然未算 Android 頂尖，不過在中階規格平板林立的香港平板市場而言，Xiaomi Pad 6 的處理規格已算十分前沿，而且按照過往的表現，S870已經可以應付 Android系統絕大部份的應用，而且在功耗方面有更大優勢。

Xiaomi Pad 6 硬件上的優勝之處在於其影音功能，屏幕療更高清的同時，還支援 動態補償、Dolby Vision 及 HDR10 等高階顯示配置，搭配四聲道、支援 Dolby ATMOS音效的喇叭，在觀看電影時體驗非常好。

Xiaomi Pad 6 的影音功能依然算是 Android 平板當中首屈一指的級數（蔡浩騰 攝）

平板專用配套頗具心思

對比起硬件上的規格，小米在 Xiaomi Pad 6 上花的心思就更值得討論。Xiaomi Pad 6 的基底系統雖然是 Android，但就加上了自家設計的 MIUI Pad 14 介面，系統上下都有不少專為平板而設的操作。

在多工處理方面，Xiaomi Pad 6 除了可以拖曳 App icon 實現分屏及以小視窗開出 4 個 Apps，亦可以在不同畫面以三指向左/右掃動、再在畫面開出另一個 App。

可以在不同畫面以三指向左/右掃動、再在畫面開出另一個 App（蔡浩騰 攝）

Xiaomi Pad 6 在視像會議功能上亦有所加強，除了 4 咪收音，小米又在 Xiaomi Pad 6 上加入了類似 iPad CenterStage 的「人像居中」功能，就算用戶左右/前後走動，人面都可以保持在畫面中央。

加入了類似 iPad CenterStage 的「人像居中」功能

Xiaomi Pad 6 試後評：性價比王位難動搖

Xiaomi Pad 6 將在 7 月 15 日於香港正式上市，只提供 8+256GB一個容量版本選擇，售價為$2999，即上代 6+256GB 版本的價格，真正加量不加價，無疑更為抵玩。配件方面，用家可與 Xiaomi Smart Pen（第二代）及 Xiaomi Pad 6 鍵盤一同使用，建議零售價分別為港幣 $569 及港幣 $599。

雖然在過去年多，市面上有不少價格更低、屏幕尺寸與 Xiaomi Pad 6 相近的 Android 平板登場，例如 OPPO Pad Air、Honor Pad 8、Nokia T21 等等，但其規格仍然與 Xiaomi Pad 6 差一大截，Xiaomi Pad 6 剛好可以填補價格稍高一段產品的市場空白。