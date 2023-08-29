Sony A7C II、A7C R 新機發表實試｜Sony 在 2021 年推出全球最細小的全片幅無反相機 A7C（Alpha 7C），2 年以來在無反界別一直沒有敵手，但在像素水平方面仍然與頂級的 A7 系列有一段距離；然而在今日，Sony 就正式發布了 A7C 的後續之作 － A7C II 以及 A7C R，在保持機身小巧之餘，性能亦直線上升，甚至可以挑戰目前系列中頂級的 A7 IV 的地位。



Sony A7C II － 小巧依然、規格超越 A7 IV

A7C II 作為加入全片幅的無反機型再度回歸（蔡浩騰 攝）

初代 A7C 在推出之後獲得不少好評，尤其在小巧的機身內加入全片幅 CMOS，同時加入了適合高低角度拍攝的側向翻轉觸控屏幕等等；而來到第二代 A7C II，Sony 就以這些賣點為基礎，為 A7C II 的功能帶來莫大的補強。

A7C II 機身仍然以黑色為主（蔡浩騰 攝）

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首先作為今作的最大進步之處，在於感光元件改用了與 A7 IV 同樣的 3300 萬像素 Exmo R 全片幅 CMOS，並同樣加入 Sony 相機最新式的 BIONZ XR 影像處理，提供更自然、忠實的色彩呈現及更準確的曝光。

側向翻轉觸控屏幕作為 A7C 系列的重要賣點（蔡浩騰 攝）

而比 A7 IV 更勝一籌的，還有來自高階旗艦 A7R V 的 AI 處理器，實現了即時主體追蹤功能，並支援更強的 7 級五軸防震、可以用到 A7R V 同級的 Active Mode 防震。

不少無反用戶都是將相機同時當成拍片的工具，Sony A7C II 在拍片方面就再作加強、使之與 A7R V 看齊，新增支援 4k60p、Super35 格式／Full Frame 7k 超取樣 4K30p 的影片錄製，又支援與 A7 IV 同級的 FullHD 120p 高幀率錄影。

對於需要更深層後製的用戶，Sony A7C II 拍攝加入 LUT 的 LOG 影片錄製，另外 Sony 在其他相機、手機中加入的「電影濾鏡」S-Cinetone 亦加入到 A7C II 的功能當中。

Sony A7C R － 6600 萬像素 CMOS、更高階版本

站在目前的 Sony Alpha 相機陣容中，A7C II 算是取得了流動性以及功能的絕佳平衡，但如果對於影像有更高的需求，Sony 在同一時間發布的 A7C R 就值得留意。

A7C R 亦即 A7C II 的高像素規格版本（蔡浩騰 攝）

A7C R 的「R」亦即「Resolution」的縮寫，換言之又指 A7C II 的高像素規格版本，其外觀設計、按鍵佈局與及主要的軟件功能等都與 A7C II 一模一樣，但內裡的 CMOS 就改用了更高像素的 6100 萬像素全片幅 Exmo R CMOS，即使是 RAW 檔案，都可以選擇圖像尺寸，A7C R 又支援可以輸出出更高解像 RAW 相片的像素偏移多重拍攝，令用戶可以拍攝細節更強的相片。

在影片拍攝方面，受惠於更高像素的 CMOS，A7C R 支援了 4K60p 全幅格式的影片錄製，以及 4K30p 6.2K 超採樣的 Super35 格式影片錄製。

Sony A7C II、A7C R 售價及上市資訊

Sony A7C II 以及 A7C R 在規格上、功能上都超越了目前的 A7 IV，在定價上自然也如實反映。

Sony A7C II 及 A7C R 兩部機由 8 月 30 日至 9 月 15 日期間預售（蔡浩騰 攝）

Sony A7C II 及 A7C R 兩部機由 8 月 30 日至 9 月 15 日期間預售，預計最早取貨日期為 9 月 27 日，而正式發售日期為 10 月 18 日。售價方面，Sony A7C II 的定價比 A7 IV 的官方定價稍高，淨機身索價＄16,490，連 28-60mm 鏡頭套裝則為＄18,990，預購加送 SF-G64T 64GB 記憶卡。

在 A7C R 方面，淨機身售價 ＄23,490，並沒有連鏡頭套裝提供，但就可以加錢購買鏡頭，包括 +＄7,999 加購 SELP1635G、+＄3,999 加購 SEL40F25G，另外預購加送 SF-G128T 128GB 記憶卡。

Sony A7C II、A7C R 規格、功能比較