iPhone 15 Pro 鈦金灰 取代 金色｜外媒9to5Mac指出，Apple 將於9月13日蘋果發布會上公布，取消金色這款最傳統的機身顏色，並以新配色「鈦金灰」取代，並將會成為今年Apple重點宣傳的年度主打新顏色。



鈦金屬灰色＝鈦金灰

根據外媒 9to5mac 報導（原文），今年iPhone 15 Pro系列將採用鈦金屬外框，機身顏色會取消金色，改以「Titan Gray」鈦金灰取代之，雖然名稱未落實，但網上已經出來渲染圖，說它是銀又不算、但又比傳統的太空灰更搶眼。

有傳 iPhone 15 Pro 將推出新顏色「鈦金灰」取代金色（圖：9to5mac）

整合各網媒傳聞：今年高階機 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max，將加入「酒紅色」，比iPhone 14 Pro 的暗紫色更淺一點，另外金色會被「鈦金灰」取代。

iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 傳聞顏色清單：

酒紅色、銀色、鈦金灰、太空黑



今年iPhone 15 Pro系列將採用鈦金屬外框，機身顏色會取消金色（圖：9to5mac）

史上最窄邊框手機

iPhone 15 Pro兩款機型的邊框或僅有1.55mm，打破了小米13 1.81mm 邊框的紀錄，成為史上最窄邊框的手機。

其他幾個新情報整合：

1 加價｜全新A17仿生晶片使用了台積電高端3nm製程，代工價錢上漲，令iPhone 15系列生產成本較14增加12%，iPhone 15 Pro 生產成本更貴了20%，將會反映在定價之中，所以iPhone 15系列全線都會加價。估計iPhone 15 售價有可能由＄6899加至＄8299，Pro系列由＄8599 調整至$9,399 ，Pro Max 將售$10,199。

2 鏡頭｜iPhone 15系列將使用索尼的IMX903或IMX923 1吋CMOS，具8K錄影跟120fps拍片能力，感光能力、照片細膩度都有升級。iPhone 15 Pro Max還傳會改用潛望鏡6倍變焦鏡頭，機背鏡頭模組不會再凸起。

iPhone 15系列將使用索尼的IMX903或IMX923 1吋CMOS以及6倍變焦潛望鏡鏡頭。

iPhone 15手機殼入手實試

就在幾日前，記者就在深圳華強北發現iPhone 15及iPhone 15 Pro Max的手機殼，而且更以名牌配件包裝，當然第一時間入手與舊iPhone實試，看看iPhone 15機身與舊機有何不同。

詳細內文👉iPhone 15手機殼入手實試｜與舊iPhone 14機身對比有何不同

iPhone 15編織充電線升級

近日，有爆料貼出疑似 iPhone 15 USB-C 的充電線，發展材質、顏色都與以往的截然不同，而且傳出新線支援的最高充電和傳輸速度。

詳細內文👉 iPhone 15充電線升級｜編織設計唔再怕爛線 跟iPhone顏色送線