購買電視機前要知的10件事　核心數竟不是越多越好？音質不要忽視

關於電視機選購這個老生常談的話題，雖然我們不止一次給大家做著各種選購解讀，但是隨著時間的推移，各種新技術、新概念也是層出不斷的。而對於廣大消費者來說由於對這些概念名詞並不是十分了解，因此常常出現理解上的偏差，造成用戶在使用前和使用後差異較大。



是價格越高越好呢？還是性能參數越高越好呢？如果盲目的做出了錯誤的選擇，勢必會帶來不好的效果。今天筆者將從10個方面為大家分析，到底怎樣的電視是適合你的。

買電視機前你要關心的10件事

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1. 價格，貴不一定有好貨

價格肯定是大家最關注的。俗話說便宜沒好貨，這句話大概率是正確的，但對於電視，很有可能一台五千元的就是比六千的要好。以55英寸為例，3000到5000元中的一些產品很可能差距不會太大。所以消費者在選購前一定要給自己定一個心裡價位，超出心裡價位直接PASS掉就好了。

2. 線上買還是線下？

線下賣場的優勢還在於體驗度非常高，能讓消費者有更直觀的感受，看得見摸得著。而電商中許多圖片都是經過處理的，與產品實物存在差別。一位賣場中遇到的消費者就表示，像電視這種大型家電產品，由於無法實際體驗，買完後如果產品存在問題或不適合自己，退換會非常麻煩，所以會選擇實體店消費。如果通過線上購買，一些大型店商平台有良好的信譽保證，能夠提供比如七天無理由退換等售後保證。同時買前一定要詢問是否提供正規發票，時刻保證自身權益。

3. 尺寸真是越大越好

尺寸，首先電視尺寸是畫面對角線的長度，單位為英寸。一般來說電視屏幕越大越好，因為更大的屏幕可以讓整個畫面充斥在人的眼球之中，形成更加強烈的沉浸體驗。目前70英寸以上的大屏產品逐漸成為主流尺寸，如果客廳不是太小建議從75-85英寸之間選擇。如果是臥室的話，50英寸左右是比較合適的。

4. 屏幕 （這裡單指液晶面板）

一些商家在宣傳時經常會提到「進口屏幕」這類詞彙，雖然聽上去高大上，但其實僅僅在屏幕面板上做文章，並沒有什麼優勢可言。因為面板廠就那麼幾家，種類也就那麼多所以一些品牌在宣傳時採用什麼什麼屏幕就顯得很尷尬。如果一塊屏幕已經通過了品質的控制，無論A級屏還是良屏，進口與國產屏沒有想像中的大。

5. HDR是什麼？別被當猴耍

HDR就好比前幾年被商家吹捧的4K，其實它本身並不能提升畫面質量。如果想要發揮HDR技術的效果，必須擁有相應的HDR片源。筆者在這裡說的是必須，因為那些SDR轉HDR的技術效果並不明顯甚至會起到反作用。 HDR片源比4K更加稀少，不過少量的土豪藍光HDR玩家可以忽視這條。

6. 高刷屏可有可無

自從PS5和Xbox Series X兩款次世代主機面市以來，電視市場的這股「高刷」風便火爆而來。不過，如果你不是一個重度主機玩家，那麼這塊高刷屏其實是可有可無的。如果只是看電影，現階段的高幀率影片鳳毛麟角，多數片源基本是24幀至60幀。要想體驗上高幀率的視頻，目前就只能依靠插幀也就是MEMC算法，所以這十分考驗電視廠商的技術實力。一幀畫面輸出背後其實是芯片解碼、計算、優化等一系列程序，如果調校有任何缺位，畫面的閃爍、撕裂甚至嚴重的拖影殘影都可能造成麻煩。

7. 核心數不是越多越好

普通消費者衡量核心性能的方法就是看硬件處理器的核心數量，認為處理器核心數量大的，往往處理的能力就越強。我們在廣告中也經常能夠看到「八核」、「十核」這樣的字眼。實際上，這裡所說的核心數指的是CPU和GPU核心甚至VPU充數，非常具有迷惑性，所以大家在選購電視的時候，一定要看清廠家所宣傳的核心數量具體指什麼，不要被這個湊出來的核心數所迷惑。

8. 音質千萬不要忽視

電視的音質是大家選購時經常忽視的一個方面。不少品牌為了縮減成本都對音響做了縮減，一些所謂的電視內置低音炮，實際就是一個低音單元直接安裝到了電視機的背後。還有些品牌喜歡貼了國際音響大牌的標誌，實際上並沒有過大的音質升級。如果你對音質有更高的要求，建議入手獨立的音頻設備，比如Soundbar這類產品。

9. 機身材質，金屬的才良心

有沒有發現，市場上中低端電視幾乎都採用的非金屬材質，而高端產品無論邊框、底座還是背板，往往採用的都是金屬材質的外觀。金屬材質的確是高端的象徵，無論從外觀顏值、機身強度還是散熱性能來說，採用金屬材質的電視產品要比其它的更加優秀。

10. 高端電視這樣選

關於選購萬元級別的高端電視，首先畫質肯定排在第一位。 QLED\OLED\MiniLED都是高端畫質的基礎象徵；同時亮度、色域、色彩還原準確度、刷新率等等，這些參數決定了一台電視的畫質上限。此外，產品設計上的全金屬、超薄機身、外置音響等等也可以作為高端電視選擇的參考項，想要極致影音體驗的土豪朋友，所有參數可以直接拉滿。

最後：電視並不是快消品，所以選購時還是要理性分析。如果你仔細閱讀本篇文章，相信你會在電視如何選購，從哪些角度出發已經有了一個比較全面的認識。

延伸閱讀：電視機LED、OLED、QLED、Mini LED到底是什麼？一文看清當中優缺

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