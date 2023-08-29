iPhone 15新按鈕功能曝光｜預計Apple即將公布iPhone 15，早前已經有不少新機的傳聞流出，包括機能、顏色等不少用家關心的消息。最近iOS 17 beta亦透露了新iPhone 15的新功能，這就是早前傳聞iPhone 15將會用一個新的「操作按鈕」來取代靜音開關。究竟這個新功能是如何？



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根據外媒報導指，iOS 17最新測試版Beta 7當中新增了新觸覺回饋模式，用家啟用或停用靜音模式時。新模式在在不同模式之間切換時會更強烈地震動，這對於配備操作按鈕或將在iPhone 15上使用應該相當有用。就算在之前的iOS中，iPhone進入靜音模式時只會有簡短的觸覺震動，但在取消靜音模式時則不會有。儘管新靜音模式觸覺震動適用於所有 iPhone 型號，但在切換回正常模式時的回饋並未並未在舊機上使用，因此預計iPhone 15將會配備此功能。

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當用家按下靜音開關時，因為可以因應不同震動感覺來確認手機是否處於靜音模式。相信這個開關確實將被一個實體按鈕所取代，有助於提示用家按下按鈕時手機處於哪種模式。另外，根據外媒於程式碼內，iPhone 15替代靜音開關的新按鈕將有很多選項可供點擊分配。例如用家可將選擇啟用或停用靜音模式的操作替換為Siri或打開不同的應用程式、打開手電筒或不同功能等。

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消息來源：9to5Mac