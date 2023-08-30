iPhone 15 Pro Max 最好賣？｜Apple 在今日（8月30日）稍早時間發出正式邀請，預告將在美國時間 9 月 12 日（亦即香港時間的 13 日凌晨時間）舉行發布會，如無意外就是萬眾期待的 iPhone 15 系列新作。



爆料大神預言iPhone15 Pro Max必炒

而在iPhone15 系列新機發布前夕，除了針對 iPhone 15 系列的功能流出，Apple 產品爆料大神郭明錤亦對 iPhone 15 中的頂階型號 － iPhone 15 Pro Max 的銷量作出預言。

分析師郭明錤：iPhone 15 Pro Max 將成最暢銷型號

向來對 Apple 內部訊息瞭如指掌的天風證券分析師郭明錤（MK Kuo），此前已不止一次預言 iPhone 15 系列、尤其是 iPhone 15 Pro Max 的規格，而在 Apple 發表發布會邀請的同時，郭明錤似乎對他的消息來源甚感信心，表明 iPhone 15 Pro Max 就是今代唯一一部採用潛望鏡頭的機種。

多方來源都指 iPhone 15 Pro Max 將首度加入潛望式遠攝鏡

潛望鏡頭成最大賣點

而受惠於潛望鏡頭帶來的額外拍攝功能，郭明錤就明言最貴價的 iPhone 15 Pro Max 將會是今代最受歡迎的機種，預計它將會佔全系列銷售額的 35～40％，與 iPhone 14 Pro Max 同期比較，更有可能錄得 10～20％ 的增長。

郭明錤又特別提到，iPhone 16 系列將繼續採用潛望鏡，另一邊廂華為亦對潛望鏡的使用十分積極。潛望鏡單價高，約為一般高階7P鏡頭的3–4倍或以上；受惠於潛望鏡機種大賣，iPhone 潛望鏡頭的獨家供應商大立光將預期有明顯利潤。