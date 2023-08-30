hololive限定Cafe！台北Animate直擊fans必搶限定精品（附預約教學）｜Hololive首次走出日本於台北與Animate合作，首度舉行hololive主題Cafe，以8位人氣可愛vtuber直播主作主角，不單推出多款精美的限定食品，而且更有不少限定精品於店內發售，fans們必搶！不過hololive期間限定Cafe並非walkin就可以進入，需要通過預約才可以進場。究竟店內有什麼值得fans打卡搶購？如何預約入場？就襲記者台北直擊報導吧。



「hololive production × animate cafe 台北北門店」就在8月25日正式開始，以8位人氣hololive vtuber直播主作主角，包括Shirakami Fubuki（白上吹雪／白上フブキ）、Minato Aqua（湊阿庫婭／湊あくあ）、Tsunomaki Watame（角卷綿芽／角巻わため）、Omaru Polka（尾丸波爾卡／尾丸ポルカ）、Moona Hoshinova（ムーナ・ホシノヴァ）、Kobo Kanaeru（こぼ・かなえる）、Nanashi Mumei（七詩無名／七詩ムメイ）及Hakos Baelz（ハコス・ベールズ）。每一位角色都為今次Cafe特別新設計造型，非常可愛。不單推出各主角的主題飲品外，還有不少首次亮相的限定精品，fans們必定前來打卡朝聖。

8位hololive vtuber （林勇 攝）

9月3日前都需要是預約進場（林勇 攝）

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hololive x animate cafe推出的限定精品

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hololive x animate cafe預約方法

9月3日前都需要上網預約才可進場（按此連結預約），不過預約需要台灣手機號碼，因此如過來旅行的話記得在當地出擁有電話號碼的預付電話卡才行。另外，登記時需要輸入個人資料，包括名稱及email地址，確保所有資料正確後，送出預約（記得cap圖）。之後便可以收到臨時確定email，大約在預約日子前會再收到第二封email才確定入場。

基本上只要成功預約後，提早大約10分鐘來到cafe，點名排隊進場。每人可以最多購買3杯主題飲品（包一張杯墊），而立牌或賬胸章等限定精品則沒有限定，而且所有精品都是以「盲盒」形式抽選。Cafe二樓便是今次主題餐廳的餐飲區，各位fans可以與不同的vtuber的立牌或海報前打卡拍照，非常值得fans們，前來台北時順道朝聖。

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