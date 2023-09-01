SERES 3試駕｜近期在香港市場上，國產電動車的選擇愈來愈多，包括MAXUS、比亞迪、上汽MG等品牌。這些電動車每一款都以相對便宜的價格銷售，廿多卅萬就能能夠入手。價格固然是一個吸引人的因素，但配置是否足夠豐富才是更重要的考量。最近另一款國產電動車，名為SERES 3，最平22萬就可以入手的電動SUV，究竟是不是真的那麼抵玩呢？



今次記者試駕的SERES 3，其實逐品牌「SERES」最早叫做SF Motors，由Tesla的創始人之一Martin Eberhard於2016年在加利福尼亞州創立。自2017年起，它成為了東風汽車集團旗下的一家子公司，並在美國、中國、德國和日本建立了自己的研發基地。SERES 3是該品牌的第一款量產電動車，早在2021年就在海外市場推出，但一直只有左軚版本。不久前，香港代理終於引進了右軚版本，其中最基本的型號為Comfort Edition，售價約22萬8千元。

👉 Honda ZR-V e:HEV試駕｜豪華混能SUV極致節能與優雅風格完美融合

記者今次試駕的是更高配的Premium Edition，售價約26萬8千元。從外觀來看，SERES 3的設計相當時尚且富有動感。雖然前車頭相對平實，但配備了多功能自動調節LED大燈，並加入了銀灰色飾條點綴以提升風阻效果。車身兩側的銳利車身線條和C柱的設計都非常有型，而寬闊且動感十足的車尾造型更是突出，立體型LED尾燈搭配流水式效果，呈現出現代感。

+ 2

儘管SERES 3的車身不算大，全長約4.38米、寬1.85米、高1.65米，軸距2.65米，搭載了18吋軚鈴，但內部空間卻比想像中更寬敞。特別是後座空間非常寬敞舒適。車內不僅寬敞舒適，而且座位平台設計也非常實用。

車廂空間尚算頗大

動力方面，SERES 3搭載的電動馬達輸出功率為163匹馬力，峰值扭力為300Nm，0-100公里/小時加速時間約為8.9秒。車輛提供了三種不同的駕駛模式，包括節能、日常和Sport模式，節能和Sport模式的加速感受都有明顯差異。雖然馬力不是很高，但踩下電門時仍有小小推背感，適合日常家庭使用。

👉 Hyundai IONIQ 6正式推出｜43萬超抵玩電動轎跑 近未來外型夠吸睛

非常罕有地可以將後座坐墊抽起，放在前方後將背椅完全平放，令尾箱空間更大。👇

電池容量為53.6kWh，根據NEDC標準計算，續航里程約為405公里，但由於不同標準計算方法，相信實際里程可能在300公里左右。如果配合直流快充，約30分鐘即可將電池從20％充至80％。

如之前所講SERES 3分為兩個版本，分別是Comfort Edition和Premium Edition，價格相差約4萬港幣。高級版在配置上更加豪華，基本版已經搭載了不錯的配置，包括支援Apple CarPlay的10.25吋中控屏幕，此外還有斜坡起步輔助系統和下坡緩降系統等貼心功能。升級版則增加了全景天窗、電動尾門、暖椅功能等豪華配置，還提供了眾多駕駛輔助系統，如行車紀錄儀、無線充電、前方碰撞預警系統、車道偏離警示系統、360度泊車輔助系統等。

+ 5

今次試駕體驗，始終車身較高以及避震較軟，在高速過彎時就比較晃，但駕駛感及速度感尚算不錯。最重要是車廂內的空間十分大，就算1.8m高的記者坐在後座，無論腳位及頭頂位仍有充裕的空間。

👉 Tesla Model 3／Y電動車8月再減價｜最平32萬入手！最大減幅達11%

總括而言SERES 3作為國產電動車的代表之一，最平22萬就可以入手空間頗大的電動SUV，不僅價格相對親民，而且配置豐富，對於追求高性價比的車迷而言，絕對是一款值得考慮的選擇。

SERES 3 以22萬價位而言，非常抵玩。比著記者就一定智選擇最基本版本就已經足夠。

SERES 3規格

👉 Tesla Model S／X 2023試駕｜體驗Yoke軚盤、Plaid超強加速｜有片