家電｜冷凝及轉輪式抽濕機的分別到底在哪？ 選購時注意這要素

每年 4-6 月都會經歷一個梅雨季，高溫加上下雨，讓屋裡悶熱潮濕。想要一年四季都過得舒服，一台好的抽濕機肯定不能少。



在南方感覺潮濕的主要原因，還是因為本身南方夏天的溫度高，空氣中能容納的水分也趨於飽和。所以說回南天的時候溫度雖然達到了三十度，但空氣中水分處於飽和狀態，衣服就會怎麼曬也曬不乾。不僅如此，高濕度+高溫度，感覺就像桑拿房一樣，可想而知有多悶熱。因此啊，在南方，無論什麼季節，抽濕機都是必備的神器，一般都還有輔助乾衣功能，回南天不用一直買一次性內褲了。

▼▼▼家庭必備電器：除濕機▼▼▼

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其實家家戶戶都有的冷氣機，也有抽濕的功能，但是冷氣機的抽濕功能跟抽濕機還是沒法比的。

冷氣機抽濕的原理很簡單，通過降低溫度，讓空氣中相對較高的溫度遇到冷氣機冷凝片冷凝，形成水，然後排出室內。但是，當整個房間的溫度達到了冷氣機設定的目標溫度，冷凝結水的速度就變慢了。所以冷氣機有一定的抽濕效果，但沒法完全解決室內濕度過高的問題。據我們之前的實際測試，30度的辦公室開著中央冷氣機6個小時，濕度僅僅從80%RH下降到了70%RH。

相比於冷氣機，抽濕機的抽濕原理就更直接了。

冷凝式抽濕機的原理是通過壓縮機帶動熱交換器（蒸發器和冷凝器），將空氣中的水分冷凝成銷水珠收集，再將處理過後乾燥的溫熱空氣排出機外。室溫是升高的過程，就能夠凝結更多的水汽。在溫度特別低的北方，這樣抽濕可能會面臨工作時反覆除霜的尷尬。

還有一個轉輪式抽濕機，工作原理是通過持續重複吸濕再生動作，就像是用乾毛巾吸收了空氣的水，又把水分用烘乾的方法排出。效率低，但是適應性強。

買抽濕機時，也稍微注意一下抽濕量。一般來說，現在抽濕量分為日抽濕量、名義抽濕量兩種，一般商詳頁以日抽濕量為主要標準。針對單個房間，選擇25L 以下的抽濕機即可，40 坪的房間隨便抽濕沒問題。一般來說沒必要特地選擇有外接排水管的抽濕機，有點浪費錢了，選擇水箱款然後每天傾倒一下多餘的水即可。

一般來說，南方地區推薦冷凝式抽濕機，就算開著冷氣機也可以打開。長期高溫高濕對身體健康是有負面影響的。不管是南方還是北方的小伙伴們，如果家裡還沒有抽濕機的，是時候準備一台了！

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