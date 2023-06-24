家電｜掃地機器人、吸塵機二揀一　合適人群一文看清　附推薦產品

很多朋友正在糾結到底是買掃地機器人還是吸塵機。雖然兩款產品的功能有些類似重合，但實際上二者的使用場景還有不小的區別。那兩者究竟該買誰呢？下面就帶大家一起來探討一下。



▼▼▼買掃地機器人還是吸塵機？▼▼▼

+ 23

甚麼樣的人適合買掃地機器人？

．家大

人工打掃一個10平方米的房間很輕鬆，但要打掃一個一百多平方米的房子，是不是想想就頭疼？腰酸背痛、大汗淋漓？如果你不想讓身心備受煎熬，我推薦你們首先考慮購買掃地機器人讓自己省省力。

掃地機器人可以在地面自由穿梭並完成打掃工作，你可以把它想像成一個可以自主移動、工作的吸塵機。掃地機器人尤其適合家里大且東西擺放規整的家庭，沒有太多的障礙，它的清潔效率也就越高。

．忙人

對於忙碌的上班族，每天工作焦頭爛額，回家後還得做飯、打掃、陪孩子，根本沒有個人時間。如果你每天很忙、很累，閒暇時間想做點自己喜歡的事，而不是被家務纏身，那麼掃地機器人就是你的救星。你去上班，用手機就可以遠程操控掃地機器人工作，等你回到家後，家就是乾乾淨淨的，非常省心。

．有老人

年紀大了本來身體就不好，但老人們大都要面子，尤其是在乾淨這件事上。辛苦了一輩子，晚年就該享受才對。如果你給他們買了掃地機器人，剛開始他們肯定會抗拒，但用幾次之後，他們一定會背地裡到處炫耀的。

入門級掃地機器人推薦



-米家掃地機器人掃拖一體3C



搭載的激光導航技術，可實現360°全方位掃描，快速識別家庭環境建立精準的家居地圖。連接米家APP，可生成精準的家居地圖輕鬆實現自定義掃拖，從而提高清潔效率。採用強勁無刷電機，大吸力風機瞬間拉滿，4000Pa橫掃各類塵土灰塵毛髮，一吸即淨。配備智能電控水箱，均勻出水，持續濕拖呵護地板不被浸泡。



進階級掃地機器人推薦



-科沃斯掃地機器人X1S PRO



真正的全能型選手。掃拖洗烘一體，不僅可以吸地，還能實現自動拖地，而且可以通過55℃的熱水對拖布進行清潔，做到高效溶解拖布上的油污。值得一提的是它加入寵物定制的清潔模式，在寵物經常活動的區域開啟定制化清潔，擁有自動識別寵物糞便並避讓等能力。還可實現的語音操控機器實現自動清潔、基站自清潔、返回基站、設置吸力/水量、智能百科助手等功能。



甚麼樣的人適合先買吸塵機？

．家小、家亂

如果你家比較小，還堆滿了各種東西，掃地機器人所要面對的阻礙較多，無法施展拳腳，建議大家使用吸塵機。吸塵機刷頭靈活，可以人為控制只清潔有垃圾的地方，即便是有障礙物，人為避障要省事得多。

．家有寵物

對於家裡養貓貓狗狗這些掉毛寵物的朋友，毛髮清潔總是讓人頭疼，因為這毛髮會掉的到處都是。因此，只能清潔地面的掃地機器人就不夠用了，而吸塵機可以通過搭配不同吸頭達到全屋清潔的效果。

．大面積鋪地毯

中國家庭全屋鋪地毯的不常見，不過你家是大面積鋪了地毯，建議優先考慮使用吸塵機。因為吸塵機吸力更大，更適合做深度清潔。

入門級吸塵機推薦



-小米無線吸塵機2Lite



配有多種吸頭，適用於不同場景的清潔，比如地板、沙發、床墊、車內等。其中的電動地刷設計十分巧妙，可以有效地去除地上的污垢，而且還不會對地面造成任何損傷。還具有高效的過濾系統，可以有效地過濾出空氣中的灰塵和細菌，保持空氣清新乾淨。



進階級吸塵機推薦



-Dyson V15 Detect Absolute無線吸塵機



如果你想要更好的清掃效果，可以考慮高端吸塵機。Dyson這個品牌不用我說大家也都知道，黑科技傍身，性能強悍。這款產品就像是家居清潔界的六邊形戰士，無論是強勁的吸力、卓越的過濾性能、精準的灰塵監測技術、多場景的清潔、續航、耐用性等方面都非常平衡，幾乎沒有短板，預算充足的朋友無腦買它就對了。



延伸閱讀：家居電器｜購買吸塵機須關注的5點小知識 吸頭配件並非愈多愈好

+ 15

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】