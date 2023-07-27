智能家電｜電子鎖全資訊一文看清　安裝條件要知道　兩款產品推薦

相信許多人都有忘記帶鑰匙或鑰匙弄丟的經驗，每每遇到打不開門的情況，都得請鎖匠來幫忙，既耗時費力又傷財，因此，現在許多消費者在購置新屋、裝潢房子時會直接選擇安裝電子鎖，甚至許多舊公寓住戶也漸漸將自家舊門鎖取而代之，換成新型電子鎖，外出不必攜帶一大串鑰匙，回到家直接以卡片、密碼或指紋辨識解鎖，出門在外有訪客或打掃阿姨來訪，還能以遠距方式開鎖，滿足多元又便利的開鎖需求。



不過今日坊間電子鎖品牌不勝枚舉，產品種類琳瑯滿目，價差也十分懸殊，導致消費者在選購時常有許多疑難雜症，為此，以下我們整理了採購電子鎖前可以留意的重點，幫助讀者找到適合自己需求的產品。

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電子鎖的優點有哪些？

雖然電子鎖不像智能手機等消費性 3C 產品為人熟知，但隨著近年韓劇的置入和各大品牌產品的推陳出新，讓這類產品逐漸吸引大眾的目光，不只越來越多新住戶選用，將家中舊鎖換上電子鎖的族群也不在少數，儼然成為熱門的話題商品之一。那麼，電子鎖是什麼？其實電子鎖又稱智能門鎖，簡單來說，就是不需實體鑰匙即可透過智能手機、感應卡、悠遊卡/一卡通、密碼、指紋等方式解鎖的智能家電，隨著科技的演進，現今高階電子鎖還能遠端操控或監控開鎖紀錄，輕鬆管理出入家門的人，甚至還有臉部辨識解鎖的方案供選擇，解決了多數人攜帶鑰匙的不便，帶來更便捷和安心的開門體驗。

電子鎖的原理

目前市面上電子鎖依照作動原理分為「機械式」和「馬達式」兩種，其內部結構仍參照目前傳統鑰匙鎖的方式，用一個偏機械式的鎖芯來製作，與傳統鎖相同之處在於都可以用鑰匙開門，大門的前後方皆有主機、中間有鎖匣，只不過電子鎖採用電力作動，讓消費者用指紋、卡片、密碼等方式辨識後，透過下壓把手開門，或是電動馬達直接透過齒輪轉動連動片來驅動鎖舌解鎖，相當於過去用鑰匙插入鎖匣、轉動鎖芯來開門的動作，兩者邏輯和原理大同小異，主要差別在於傳統鎖是用實體鑰匙來啟動，而電子鎖是用電觸發離合器進而做到自動或手動轉開解鎖。

兼顧便利與安全性

「便利性」是電子鎖的最大優勢，因應現在電子鎖提供了多元的解鎖方式，當雙手拿滿了東西時，不必騰出手拿鑰匙，也可讓人免於帶一串鑰匙出門的不便，更不用擔心鑰匙丟失與後續處理的麻煩，直接以指紋觸控解鎖，甚至更智能的用手機來遠端解鎖，享受智能便捷生活。

再者，「安全性」也是電子鎖的優勢之一，雖然常有消費者會對電子鎖的安全性存有一些疑慮，不過實際上電子鎖不僅鎖體堅固難破壞，每一個電子鎖配備的實體鑰匙也做到防複製，每個鑰匙都是獨一無二，降低重複拷貝和解鎖開啟的風險，再加上電子鎖比傳統五金鎖多了警示功能，像是在大門上鎖的狀態下，當解鎖失敗次數達到上限或感應到門被強行破壞入侵，電子鎖會持續發出 80 分貝左右的警報聲，讓鄰居或周圍住戶有所察知，降低被闖空門的危機，同時，電子鎖也配備高溫感應警報的設計，若偵測到疑似火災的異常高溫，便會發出強烈警報聲等安全機制。

除此之外，多數知名電子鎖大廠也因應高壓電或脈衝棒等惡意破壞設置了防護架構，即使電子鎖電控部位產生干擾或受電磁波衝擊，嚴重時頂多如同沒電般無法開啟，而非被解鎖的狀態。

常見的電子鎖種類？

現階段電子鎖品牌多不可數、種類五花八門，消費者在選購時，面對諸多不同的電子鎖產品，常常眼花撩亂、摸不著頭緒，許多消費者對於電子鎖的認識不夠全面，導致選用到不合預期的產品，為了避免這樣的情況，下文筆者將先帶讀者釐清電子鎖與輔助鎖的不同之處，並進一步依照電子鎖的門把造型和解鎖方式來詳加說明固中差異，幫助讀者更加理解電子鎖的種類，如此一來，才能進而評估自己的需求和預算，購買到適合家人所用且安心的電子鎖產品。

釐清電子鎖與輔助鎖差別

現今主流的電子鎖大致分為輔助鎖和門把鎖，其中，輔助鎖指的是保留原本門上的把手，藉由加裝電子鎖來輔助開門，因此，輔助鎖本身是沒有門把的設計，若消費者家中大門不符合門把式電子鎖的安裝條件或想保留原本的門把，那麼輔助鎖就是很好的選擇，同樣能滿足免用鑰匙開門的便利性，價格相對也親民許多。

而門把式顧名思義就是含門把的電子鎖，通常也都保有鑰匙開門的功能，這類門商品依據門把造型和開門方式又細分為把手式、推拉式兩種款式，其中，把手式電子鎖的開門體驗貼近於傳統鎖，在解鎖之後，需要手動下壓把手帶動鎖匣齒輪來開門，也就是前文介紹的機械式作動，好處是相對省電；另一種推拉式電子鎖則內建全自動鎖匣，解鎖與關門時，鎖匣中鎖舌會藉由驅動馬達來自動開啟與上鎖，只要推門或拉門即可進出家門，減少下壓開門的動作，使用起來更為便利，兩種電子鎖各有好處，讀者可根據自己偏好的開門方式和習慣做選擇。

入門款：傳統鑰匙、密碼與 RFID 卡片三合一功能

目前電子鎖具備多元的解鎖方式，一般會依照支援的解鎖型態多寡來劃分產品定位，以台灣舉例來說，入門款電子鎖除了保留使用鑰匙開門的傳統功能，同時整合密碼與 RFID 卡片鎖匙組成三合一功能，而且不只能用原廠商配備的感應卡片，還可透過設定使用一卡通、悠遊卡和社區電梯感應卡解鎖。

中階款：加入指紋辨識和藍牙解鎖

中階款兼具上述三種解鎖方式之外，還結合了指紋辨識解鎖，或指紋加上藍牙開鎖的五合一功能，這當中，指紋辨識又細分為電容式和光學式兩種技術，前者主要透過溫差和按壓來掃描指紋，比起光學式的密度更高，故更為精準快速和安全，是現在多數指紋辨識解鎖產品的主流配置；而光學式就像掃描儀般，透過光影形成陰影掃描，大多以滑動方式來感應，由於每個人滑動速度、力道不同，再加上碰到年長者指紋老化或指紋較薄的情況，容易導致重複掃描與無法辨識問題，遑論光學式密度較小，偵測時間也較久，整體使用體驗較差，因此，漸漸被市場淘汰。

至於配備藍牙功能的電子鎖，其應用方式如同日常使用手機連接藍牙設備來操作一樣，將手機藍牙連接電子鎖後，需下載品牌專用 App 來進行解鎖動作，不過因為藍牙屬於近端連線，通訊距離約200 公尺左右，仍需要靠近大門才能連接成功，便利性不如指紋解鎖快速，後續也存在著連線品質不穩定的問題，所以逐漸不被視為必要的開鎖功能，不過藍牙解鎖也並非一無是處，若對於常有親朋好友來訪的狀況，則能防止被他人偷窺密碼的疑慮。

高階款：擁有進階 Wi-Fi 遠端解鎖或臉部辨識解鎖功能

至於高階款智能鎖則擁有完整的門鎖功能，最強大特點是支援手機遠端操控門鎖、查看門鎖動態，仰賴於門鎖可連線家中 Wi-Fi 路由器，受惠於網路無遠佛屆的優勢，即使出門在外，用戶仍可隨時隨地以手機 App 來遠端解鎖開門，當有訪客或清潔人員到來，甚至可輕鬆遠端發送一次性、週期性密碼，時間過後不再有效，滿足多種應用情境，值得一提的是，這類高階電子鎖還能整合智能家庭應用，比方說透過支援第三方智能家庭系統，如 HomeKit、Alexa 或米家等，串聯家中智能語音助理來聲控操控門鎖，又或串聯生態鏈其它智能家電來達成自動化應用情境，如在開鎖後，自動開燈、雲端攝影機自動拍照等，打造更智能的居家生活。

然而，隨著生物辨識技術不斷進化，現也有新型的高階電子鎖將臉部辨識解鎖技術搭載在電子鎖上，藉由 3D 結構光技術原理，掃描模仿人體雙眼結構、學習臉部紋理來生成 3D 立體圖像，並由雷達觸發人體感應，辨識出臉部細節來成功解鎖，不過由於該解鎖技術較為新穎，目前市面上的產品選擇不多，而該功能的精準度與速度將是考驗後續是否普及化的關鍵。

選購電子鎖之前要衡量哪些事？

閱讀至此，消費者大致對電子鎖的開門方式和解鎖功能有概念之後，接著，便能思考家中成員，也就是使用者有誰、習慣或偏好的開門型式為何，再進一步挑選出適合的電子鎖，比方說，有預算考量的族群，可以選擇具備卡片和密碼等基本解鎖功能的機種即可；至於家庭成員中有年長者或孩童，那麼建議選擇搭載電容式指紋辨識功能的電子鎖，能避免忘記密碼或忘記帶卡而無法進入家門的狀況；若有遠端開門的需求，那麼可直上選擇高階款式，能夠對應的開門情境也較多元。除了考量功能性是否符合使用需求外，另外也不得忽略電子鎖的安裝條件、耐用與安全機制及售後服務等面向。

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1）評估家中大門是否符合安裝條件

安裝電子鎖前，自然要先確認門的材質和條件是否適合安裝，一般來說，安裝電子鎖的必要條件是「前後推拉式」門種才支援，日式合室型的橫拉式拉門、辦公室常見的全玻璃門因為沒有門框，在安裝上會有困難，通常。此外，若以門的尺寸和是否有門框來判斷，如前文提到，因電子鎖中間具有鎖匣結構，門板也需要有一定厚度才能存放鎖匣，所以門板厚度是影響能否安裝的要素之一，通常建議至少要 4 公分以上，若是低於 4 公分，那麼需要進一步詢問廠商是否可以安裝或有無提供增厚服務，另一方面，如果金屬門面中間有玻璃樣式或雕花設計，那麼也需要事前測量玻璃到門的外緣寬度是否大於 10 公分以上，以免安裝困難。

其次，門的材質也不可忽略，由於電子鎖有非常多種選擇，所以諸如白鐵門、金屬門或木門基本上皆可安裝，不過需要特別留意實木門的門板厚薄度，若厚度不足或木頭品質較差，便可能導致安裝後無法支撐或門板裂開的狀況，這時建議選用輔助鎖，或安裝簡易、體積較輕巧的入門型電子鎖較合適。最後，假設家中為雙玄關門設計，那麼門跟門中間的門距也須一併評估，否則若電子鎖較厚、家中門距又過近，那麼可能會導致兩扇門把手互撞的問題，通常建議內外門間距至少要有 10 公分以上較為理想。

2）安全機制與個人資料隱憂

電子鎖配備的安全機制也是不可或缺的功能，在作功課時，不妨了解一下想要購買的機型是否配有入侵或破壞警報功能，當電子鎖遭受外力破壞或高電壓衝擊時，自動響起警報聲能帶來警示作用；或是對應火災情境提供的安全機制，例如當室內溫度達到臨界值時，電子鎖會自動發出警示音；以及當有人欲強拆門鎖、輸入無效密碼、未登入的卡片或指紋嘗試開門達限定次數，就會發出警報音、打電話報警或進入斷電與鎖定模式等措施。除此之外，目前除了卡片、密碼及鑰匙之外，只要是具備指紋、手機 App 解鎖及人臉辨識功能的電子鎖產品均牽涉到個資問題，這部分也是許多消費者忽略的潛在風險，在購買前可以先了解電子鎖 App 伺服器的儲存位置及其個資使用問題，後續才能安心使用。

3）循環檢測保障耐用度

由於電子鎖是需要長期連續使用的家電品，耐用性顯得十分重要，對此，消費者在選購時可以檢視該產品是否經過循環實驗認證或提供循環測試報告，測試鎖匣的最高開闔次數，目前歐規標準最低為 20 萬次，美規標準最低則為 50 萬次，韓國標準為 6 萬次，以一般家庭四口每日開關門 50 次來計算，歐規鎖匣可使用四千天，相當於可用 11 年，美規鎖匣可使用一萬天，大約為 27 年，韓國鎖匣可使用一千兩百天，大約是 4 年上下，藉此作為判斷電子鎖耐用度的依據。

4）售後服務的重要性

有鑑於目前市面上電子鎖品牌琳瑯滿目，其中不乏有台灣在地品牌，例如 AiLock，或來自世界各國的進口品牌，像是耶魯 Yale、三星 Samsung、現代 HDC、飛利浦 Philips、Dormakaba…等，這些品牌在台都會有原廠進駐或台灣總代理商、經銷商拓點銷售，當然也不乏有平行輸入，也就是俗稱的水貨及仿冒品擾亂市場價格，選購前，不妨留意一下該品牌產品是否由知名代理商或原廠釋出保固權益，避免遇到保期內代理商變更，新代理商沒有權限和義務處理舊廠商的後續維修與保固等問題，不僅如此，也應選擇擁有完整且專業服務的大廠與品牌，畢竟在產品使用期間，難免會有不熟悉操作或故障的時候，若有健全的售後與技術支援便多了一分保障。

另外，在保固年限方面，大多數電子鎖廠商提供 1 至 3 年保固期，當中枝微末節消費者也可以進一步探討，比方說，品牌標榜的 3 年保固是 3 年全保，或是 1 年保固、2 年保修，確保自身權益。

5個關於電子鎖的Q&A

撇除前文的電子鎖選購方針和建議，相信大家在初次選購時，仍會產生大大小小的問題，像是能否自行安裝？為何價差懸殊？停電失效等疑慮，有鑑於此，下文筆者也整理出多數消費者在選購前常提出的5個疑難雜症，進而一一為讀者解惑。

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Q1：電子鎖可以自行安裝嗎？

考量到電子鎖屬於極精密器材，在安裝時需要進行核孔和開孔等細部作業，再加上各家智能門鎖的規格略有不同、每個人的家門樣式也不盡相同，若是自行安裝容易出現故障、損壞等問題，建議由專業技師來安裝較為妥當。

Q2：為何市售電子鎖會出現價格懸殊的狀況？

因應市面上電子鎖的種類、規格到功能各有不同，價格上便隨著安全措施及功能的多寡而增減，而通常電子鎖標示的價格，都是已含安裝費用，但某些廠商初期會以未含安裝費的價格來壓低售價吸引消費者目光，導致消費者選購時還需額外加上安裝費用，或因不同型式大門而需進行加工作業或更換零配件進而產生其他費用，換算下來，最終實付價格則與其它大品牌同級產品售價相去不遠，因此，建議事前諮詢時可詢問確認是否合適安裝或有無其他額外費用。

Q3：假設門是直接對戶外，還適合安裝電子鎖嗎？會有損壞疑慮嗎？

雖然坊間電子鎖都具備基本防潑水能力，但畢竟電子鎖仍屬於電子產品，所以最好要遠離水源，且裝在室內較合適，因為該裝設環境能確保商品的使用壽命，反觀，若是1樓透天厝或公寓大門有安裝電子鎖的需要，那麼基本上必須要具備基本雨遮，如騎樓，避免電子鎖直接被雨水潑淋，同時也建議事前諮詢廠商安裝合適度，或選擇可加裝防水殼的款式，但要提醒的是，潮濕環境對於電子鎖仍存有損害性，在耐用性上或多或少會受到影響。

Q4：電子鎖需要定期保養維護嗎？

基本上日常使用不必頻繁為電子鎖進行保養作業，只需約莫於每半年左右的時間，為鎖匣上油，畢竟鎖匣採用金屬材質製成，若能定期上油則能達到潤滑作用與降低氧化時間，另也可不定時使用乾布清潔螢幕表面灰塵。

Q5：遇到停電是否會失效或無法開啟？

目前電子鎖皆使用電池來供電，所以即便碰到停電也不影響使用，而電力維持的時間長短，則與不同解鎖方式、家庭人數及使用次數多寡等因素息息相關，通常每更換一次電池，其電力可維持半年至10個月左右，而市售的電子鎖皆已做到事先通知的機制，當電量低於一定程度時，會以語音方式提醒或在螢幕顯示低電量圖示，讓用戶能提早更換新電池，避免電池完全沒電。假若真的遇到電池完全消耗殆盡的情況，用戶也可使用傳統鑰匙開門，部分廠牌甚至也設置了緊急供電的備案，例如，在電子鎖底部設置充電孔或電池乾接點，直接透過行動電源或9V電池快速充電開門。

產品推薦

1）Yale YDM7220：首創抗菌把手！售後服務與產品耐用性業界標竿

Yale 耶魯電子鎖可謂業界龍頭品牌，最大優勢是具有保障完善的售後服務體系，以及高於檢驗標準規格的產品穩定性和耐用度，嚴格把關產品品質，現已是美國電子鎖市佔第一的品牌，產品熱度與性能不言而喻。目前 Yale 電子鎖僅提供把手式選擇，尚未推出推拉式機種，旗下最新產品 YDM7220 不僅通過歐規 20 萬次循環檢驗，更選用不鏽鋼鎖匣，耐用度值得信賴，此外，該款也首創抗菌把手，運用 BioSecure 抗菌塗層抑制細菌生長，降低二次感染風險，在注重清潔的現代更具競爭力，開鎖方式則具備 RFID 卡片鎖匙、悠遊卡、一卡通、機械鑰匙與密碼，同時支援加購自家 Yale Access 橋接器，升級遠端上鎖和解鎖功能。

規格：



● 尺寸：68mmx335mmx64.5mm



● 保固：原廠2年



● 解鎖功能：鑰匙、卡片、密碼、指紋辨識



● 指紋辨識：達100組



● 密碼：4-10位數字/100組



● 卡片：達100張



● 備用緊急解鎖方式：鑰匙、9V電池緊急後備電源



● 防水等級：生活防水



２）AiLock Premium Plus：獨創聲控開門！台灣製造品質有保障

台灣原創品牌 AiLock，由台積電背景工程師團隊研發FamilyAsys智慧管家旗下產品，其中，Premium Plus 七合一旗艦型電子門鎖採用推拉式全自動鎖匣設計，內建美國 Cypress CPU 晶片，解鎖過程靈敏性高，同時通過第三方國際實驗室 20 萬次推拉測試，產品耐久度及安全保障值得信任，而該款在用戶個資安全性方面也不馬虎，自家遠端開門 App 特別選用台灣 Google 伺服器，並將機房設立於彰化，降低資安風險，除了提供基本的鑰匙、卡片、密碼與指紋辨識解鎖功能之外，還兼具 Wi-Fi 遠端開門的實用性，甚至獨創 Google 和 Siri 聲控開門、LINE 通知開關門狀態等獨特且智慧的功能。

規格：



● 保固：原廠3年



● 解鎖功能：鑰匙、卡片、密碼、指紋辨識



● 指紋辨識：達99組



● 密碼：6-8位數字/99組



● 卡片：達99張



● 備用緊急解鎖方式：鑰匙、Type-C行動電源復電



● 防水等級：生活防水



台灣原創品牌 AiLock，由台積電背景工程師團隊研發FamilyAsys智慧管家旗下產品，其中，Premium Plus 七合一旗艦型電子門鎖採用推拉式全自動鎖匣設計，內建美國 Cypress CPU 晶片，解鎖過程靈敏性高，同時通過第三方國際實驗室 20 萬次推拉測試，產品耐久度及安全保障值得信任，而該款在用戶個資安全性方面也不馬虎，自家遠端開門 App 特別選用台灣 Google 伺服器，並將機房設立於彰化，降低資安風險，除了提供基本的鑰匙、卡片、密碼與指紋辨識解鎖功能之外，還兼具 Wi-Fi 遠端開門的實用性，甚至獨創 Google 和 Siri 聲控開門、LINE 通知開關門狀態等獨特且智慧的功能。

【本文獲「T客邦」授權轉載。】