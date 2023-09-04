《海賊王》真人版 Netflix 《One Piece》劇集叫好叫座，網民也一至力讚。你話馬後砲也好，網民找回《海賊王》作者尾田榮一郎接受《紐約時報》時一些爆料，他表示其實都曾擔心拍出來的效果不理想，後來之所以放心一搏，全為看了星爺的《少林足球》！？



尾田親自把關：打破日漫改篇九死一生局面

美國片商改篇日本漫畫九死一生，其實連美國那邊都心知肚明，今次《紐約時報》訪問《海賊王》尾田，亦不忌諱的以這方向做訪問主題。

《One Piece》真人化計劃，在起草階段作者尾田榮一郎已全力參與，這一點跟東映另一部大賺的作品《THE FIRST SLAM DUNK》情況相似（井上雄彥甚麼自己做導演）。由劇本、選角、情願漫畫連載休刊都飛去外國監看製作過程，親力親為才能拍攝出這部被受原作fans／一般觀眾兩方面都好評的良作。爛番茄網站轉眼就累積過5000個評價，影評人平均評價高達82%，一般觀眾更打出94%超高評價。

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尾田榮一郎秘密到外國親眼觀察睇試片的觀眾反應。NY Times 網頁截圖

《海賊王》這本現象級人氣漫畫，全球fans眾多，改編成真人版需要考慮什麼？



漫改真人版並不僅僅是直接演繹原作就夠，還要忠實呈現角色以及人物之間的互動，才能讓觀眾感受到原作的魅力。優惠改編不必大幅改變故事，最重要是演員能忠實重現角色。我認為《海賊王》各位演員表現良好，希望觀眾能接受。

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雖然《海賊王》已改編過為舞台劇，但根據過往經驗，日本漫畫改編成美劇往往失敗收場，比如Scarlett Johansson的《攻殼機動隊》、還有Netflix自家的《星際牛仔》，這些例子有讓你擔心嗎？



漫畫改編真人劇／電影多有失敗記錄，日本方面並沒有太多成功例子。我自己也想了很久：「《海賊王》粉絲和觀眾會接受嗎？也許是時候找答案。」幸運的是，Netflix 同意不會在我完全滿意前上架作品，所以我就親自閱讀劇本、把關製作過程，確保作品最核心的元素和價值觀能以正確方式改編。

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《攻殼機動隊》完全放飛自我，無視原作自己有自己拍，有Scarlett Johansson都死。

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路飛吃橡膠果使他戰鬥極具彈性，動作設定上似乎比較適合動畫，真人化有沒有難度？



我最初畫《海賊王》時沒有考慮過是否適合改編成真人版，後來也覺得：「應該很難吧？」但當我看過港產電影《少林足球》後，我意識到時代已改變、當今技術足夠實現真人版《海賊王》，於是我就開始尋找合作夥伴，將《One Piece》漫畫世界在現實世界中呈現出來。（尾田特別選擇有美劇《LOST》、《CSI：Miami》製作經驗的Steven Maeda做監製，清楚他的班底對《One Piece》很有愛也很熟書，也是本劇一大功臣。）

有不少網民不滿《海賊王》的戰鬥節奏慢、CG少。如果再有下一季，相信觀眾的要求會更加高。

尾田選擇有美劇《LOST》、《CSI：Miami》製作經驗的Steven Maeda做監製。

網民：星爺構思電影本來就很漫畫化

台灣PTT討論區網民力讚：「周星馳一直都有努力將動漫元素融入他的電影中」而且覺得星爺向來的風格就很漫畫化：「每個畫面都有細思考過如何更自然地表現出來，而不是一蹴而就。」而《少林足球》更示範了如何將搞笑、勵志、科幻特技、動作影片等元素完美整合，一部2001年的電影，竟然影響了一部2023年的Netflix 網劇，難怪網民都大讚：「星爺領先業界22年」

《少林足球》竟然影響了尾田開拍《One Piece》真人劇的決心。

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真人路飛選角也改變了尾田想法

路飛兼具領袖魅力和懶洋洋的性格，遇上反派威脅時側會為親友奮不顧身，選角方面難嗎？



的確，我本本都認為路飛的演員遺角是全劇最大挑戰，結果卻給我找到Iñaki Godoy。他就是創作路飛時，我想像那最有活力的孩子。Iñaki就如我所描繪，自然得就像路飛本人。看到他表演後，我甚至轉換思路，對真人版路飛的詮釋方法有了改變。

記者最欣賞路飛很清楚自己的「職責」（QC台灣影片截圖）

動畫版路飛配音員田中真弓，都有跟Iñaki Godoy合照，進行戴草帽儀式。（IG@inakigo）

與漫畫或動畫相比，真人版《One Piece》為何會有更多對話場面？



漫畫對話越多、畫畫的空間就會越少，因此我會儘量縮減文字量。在真人版劇集中，故事應該更多以對話多於旁白解說去呈現，這樣才會有自然的感覺，我對劇中的演出表現感到高興及滿意。