《ONE PIECE海賊王》真人版預告曝光「四皇」巴基竟與DC小丑撞樣

【ONE PIECE／海賊王】日本超人氣漫畫《ONE PIECE海賊王》連載至今已25年，受到許多觀眾喜愛。而Netflix將在8月推出真人版，18日曝光首條預告片，「草帽海賊團」成員路飛 、娜美、卓洛、山治、烏索普造型曝光，還有另一個角色因超逼真的模樣也引發網友討論。



《ONE PIECE海賊王》真人版，由漫畫作者尾田榮一郎擔任監製，並由Netflix與美國「Tomorrow Studios」製作，主要卡司由「路飛 」Inaki Godoy、「卓洛」新田真劍佑、「娜美」Emily Rudd、「烏索普」Jacob Gibson、「山治」Taz Skylar飾演。

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而在Netflix於巴西舉行的「Tudum 2023」活動中，真人版《ONE PIECE海賊王》的首條預告片也曝光，可看見路夫經典的「橡膠槍」將手臂無限伸長；以及新田真劍佑扮演「卓洛」大展帥氣的二刀流劍術。除了草帽海賊團的真人版造型掀起熱議，「四皇」之一的巴基因造型激似電影《小丑》主角祖昆馮力士（Joaquin Phoenix），也讓許多人更加期待8月31日影片上架後，能看到更多喜愛的角色登場。

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