《海賊王》真人版 Netflix 上架｜One Piece 真人版劇集 8月31日起播出，誠然，日本動畫真人化10套有7套都是垃圾，但從公布以來的造型、劇照、預告片所見，真人《海賊王》都令人滿意，記者再整理了3個理由，這套新劇，應該不是「慘被真人化」級數的糞劇！連原作者尾田榮人郎都寫包單保持「冇伏」。



第1個理由：尾田公開信講明：唔滿意唔畀播

其實《One Piece》真人劇，早在年初已經在歐美地區做了業內試影，反應非常之差；而因為當時撞正《聖鬥士星矢》真人電影發生嚴重車禍，尾田下定決心行使其發言權，發出公開信要求《One Piece》真人版要重新剪輯整理至他滿意，否則情願延期也不給播。換句話說，如今正式播出的版本，是尾田本人能夠接受的。（相關報導：Netflix《ONE PIECE》真人版 尾田榮一郎表示：不滿意會延後推出）

第2個理由：台前幕後都One Piece 忠粉

有漫畫迷力讚選角出色：「其實尾田很早期已經在漫畫專欄談到草帽小子一伙如果要拍真人版，他們會比較像那國的人：路飛是熱情的巴西人、卓洛當然是日本人、山治這料理天才是法國人、而烏索普則是非裔人士。」所以網民認為真人配角很符合尾田心目中的角色形象。再留意多支預言片，最新一條PV連「電話蟲」這OP重要工具都有做好，可見連導演都是fans。

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理由 2.1：五大主角很清楚自己在演甚麼

記者不是原作黨，但作品的基本精神，角色的形象是不能動搖的。平時睇真人版漫改作品，會感受到導演看不起漫畫，希望借個殼講自己的故事，演員則連演甚麼角色也不清楚。早前OP5位主角接受網媒訪問，回答50條網民提問，他們都對劇情根本是滾瓜爛熟，網民留言說：「真人版只演東海篇，但他們連後續的劇情都很懂，證明是真飯、也是專業的演員。」

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網民也很會玩，問山治跟卓洛誰更強，兩位演員即時投入角色互窒。（QC台灣影片截圖）

演卓洛的新田真劍祐也很熟劇情，但熱情及投入度就遠不及奈美、路飛，記者最欣賞船長回答自己的職責：「我在梅利號上就是無所事事、肚子餓就吃東西，見到敵人就大力出拳！」相信由他演路飛必定型神俱備，另外網民於是最喜歡真人版奈美：「奈美對OP的知識超乎想像，讓我驚艷，希望可以一直拍下去。」

記者最欣賞路飛很清楚自己的「職責」（QC台灣影片截圖）

第3個理由：動畫版原聲配音

《One Piece》真人劇將安排日本動畫版原班人馬做日文配音，雖然記者自己比較想聽聽真人演員的演出，但多重保險都是好事。如果到時真人的聲音演出有氣無力，最少都可以靠田中真弓女士她們的原版配音救火。（留意，日文版配音香港未必一定聽到）

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