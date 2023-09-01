海賊王真人版評價／觀後感／網民意見｜Netflix《One Piece》真人劇集已經播出，事前不少香港網民彈路飛、烏索普似黑人、娜美由少女變大媽，而且震撼上圍都消失不見，擔心是另一部「慘被真人化」的垃圾。事實又是否如此？記者已經一晚睇完全8集（約8小時）的《海賊王》真人版，再參考網民意見，綜合出評價文。



造型還原8分｜路飛變黑人是政正？邊個話娜美冇胸？

漫畫改編劇集，未睇劇情先睇造型，角色造型夠唔夠還原，是最容易被網民插到飛天的重點。對於Netflix《One Piece》真人劇集，網民普遍收貨，有人唔喜歡路飛用有色人種演出，認為是政治正確做法，但就有人為劇集平反，原來尾田一早已在原作中提及幾位主角的國籍／人種，原來作者是以巴西人的形像去設計路定一角：喜歡派對、為人樂觀、隨情，而且真人版路飛思想比較成熟，不完全照足內整天只會吃飯、傻下傻下的個性，令角色更加有深度更重實。

真人版路飛思想比較成熟，不完全照足內整天只會吃飯、傻下傻下的個性。（《海賊王》真人版劇照）

唔少人投訴真人版娜美上圍唔夠大、身材唔夠還原。不過呢一點被已經看過的網民一句K.O.，其實娜美演員都唔算細，而且有服裝加持（Push Up！），恥笑投訴的人根本冇睇到。仲有人話娜美的演員好似大媽，但唔少人為佢平反，因為佢對角色好了解，尤其淚流滿面要路飛幫助佢的經典場面，仲有人話睇到眼濕濕。

唔少人投訴真人版娜美上圍唔夠大、身材唔夠還原。但、咁都叫冇胸？（《海賊王》真人版劇照）

有人認為娜美認為重現不到漫畫中的腰部，而且演員偏老。（《海賊王》真人版劇照）

其他如小丑巴基、高比、二世祖等配色都選角出色，而且每個的戲份都剛剛好有表現。不過故事最後最難打的敵人「惡龍」，雖然特技化妝出色，但演員的身型偏瘦，跟原作中的魚人身型不太夾，算是少少敗筆。

「惡龍」身型偏瘦，跟原作中的魚人身型不太夾，算是少少敗筆。（《海賊王》真人版劇照）

（相關報導：Netflix《ONE PIECE》真人版 尾田榮一郎表示：不滿意會延後推出）

故事改篇9分｜極度濃縮但不失風味

真人版《海賊王》改編自原作中的東海篇，動畫版的分量足足有48集（每集24分鐘），要將呢段劇情濃縮成8集各1小時的真人版其實唔易，網民一般欣賞導演修改故事鋪排次序，比如卓洛跟娜美的角色背景故事，篇幅不失原味，表達得唔錯。

《海賊王》真人版海報

另外網民喜歡加強了高比的描寫，由頭到尾貫徹以他跟路飛作個對比，維持着故事核心元素，風味不變，所以都非常滿意。記者自己開頭唔太喜歡卡普爺爺變成類似壞人的角色，少了原作中輕鬆調皮的一面，但如果沒看過原作，將爺爺定位為第一季最終Boss，是可以接受的改篇。

《海賊王》真人版劇照

名場面還原10分｜娜美求救睇到眼濕濕

網民普遍認為有尾田監工，導演亦好鍾意海賊王，所以大多數名場面都神還原。比如紅髮將草帽傳承俾路飛、卓洛被鷹眼打敗、娜美灑淚向路飛救助，仲有最後五人向偉大航道出發，播出經典主題曲（交響樂版），有網民表示睇到喊、睇到毛管戙。另外，網民欣賞同理解導演取消山治向水上餐廳下跪道別一幕，因為外國人其實沒有下跪這種文化，含淚揮手恰到好處。

《海賊王》真人版劇照

《海賊王》真人版截圖

《海賊王》真人版劇照

動作場面7分｜意想不到、鷹眼最好睇

海賊王故事入邊的惡魔果實能力使用者的打鬥場面好天馬行空，改篇成真人版如果要跟到足，一來會唔夾（太唔真實），二來經費不足CG特效一定勁流。網民不喜歡劇中打鬥場面節奏太慢：「如大聖劈掛」，好在卓洛的劍招、娜美棍法、山治腿技都拍得唔錯。另外有人讚鷹眼對付艦隊、與卓洛決鬥兩幕都好睇，仲有最後路飛擊毁惡龍樂園呢兩個場面都幾壯觀。

《海賊王》真人版劇照

《海賊王》真人版劇照

IMBD 網民評分達8.6

宏觀整個網絡日本同歐美嘅fans都比好高分，連登討論區網民再提及，香港真係好多人未睇先鬧，同埋要求多多。佢哋普遍認為無論有冇睇過原作，Netflix《海賊王》真人版都算是近年難得一見的高質漫畫改編真人劇。這三日打風出沒街去，不如在家一次過睇全八集啦！

連登討論區截圖

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