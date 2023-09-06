洗衣機爆玻璃門｜一位台灣母親，特別買一部洗衣乾衣機、專洗新生嬰兒服，想不到用了不到1個月「大眼仔」玻璃門竟在使用中突然爆裂！BB衫沾滿玻璃碎片，媽咪找人修理後再用，竟發現仍有玻璃小塊！如果盲信修理員，分分鐘令BB受永久傷害！事主上fb【爆料公社二社】吐苦，眼利網民發現洗衣機品牌，專家則分析爆玻璃原因。



【爆料公社二社】群組成員 Li Linda 於9月4日發文，指為了洗嬰兒衣物於8月初在某賣場購入洗衣乾衣機，8月12送貨完成開始使用。但在8月29晚，事主只是用洗衣機洗幾件嬰兒衣服，開機不足1小時就聽到異樣怪聲！入洗衣間一睇，發玩「大眼仔」洗衣機的玻璃門嚴重爆裂，一地洗衣水，玻璃破片還沾在BB衫上。

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左／fb【爆料公社二社】圖片｜右／設計圖片

師傅處理草率｜再使用仍洗出玻璃碎片

隔日原廠上門維修、並特別要求修機師傅清潔洗衣槽內筒，但師傅上門時僅更換玻璃門及吸門圈外圍碎屑，離開時又拍心口保證，筒槽內不會留有玻璃碎屑，叫媽咪不用擔心，指其他破片會在下次洗衣時從污水排走，玻璃碎屑不會再出現於筒槽內部。最後媽咪仍不放心，師傅就承諾會聯繫清潔人員來清理。但隔日事主再用機洗BB衫，卻發現仍然有好多玻璃碎，嚴重危害嬰兒健康安全！表示對此產品的品質、服務人員之草率均令人擔憂！事主難過失望，對該產品亦完全失去信任！於是就上網分享吐吐苦水。

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眼利網民發現洗衣機品牌

網民最關心是事主洗衣機品牌，最後明眼人從「10年保養」貼紙認出，又有人同意品質出事：「之前買過三次都有問題，還不認帳。後來終於退了，但那態度令我決定終生不會再買！」「他們牌子已經被玩爛了！我也是受害者，但我的是洗衣機，所以不推薦他們的家的家電」「七天內的話你應該堅持退貨，遇上這情況可以要求更換新品或退費，而不是維修。」

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廠方：單一個案而已｜專家：或做錯一件事

韓品後來正式回覆事主至歉，表示十分重視消費者權益和安全，認為玻璃門破裂屬於單一事件，正積極調查及善後。有專家指出，洗衣機玻璃門大多以強化玻璃，到底為何會破裂仍需要細心調查，他不方便亂估原因，但有其他電器鋪老闆就留言指：「要小心誤將尖銳物品或金屬品進去洗（比如嬰兒包巾上就有金屬扣），洗衣槽攪拌力度大，尖銳物不斷撞擊玻璃門，就會出事。」

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來源：fb【爆料公社二社】

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除了金屬物或會擊碎玻璃門，洗防水物料時亦要小心，原來防水布會積累水份型成一個「水袋」，在攬衫時令洗槽不斷受到撞擊，分分鐘成部機爆開！