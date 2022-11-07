洗衣機是不少家庭會優先添置的必備家電，現在市面的新機具人工智能，簡單一鍵就能幫你安排一切，但以下5大洗衣機使用錯誤方法，不少人以訛傳訛、信以為真，以為多做一小步、其實是做錯一大步，不單有可能縮短洗衣機的壽命，更會弄毀心愛衣物！快來看看你有沒有一直做錯了？



第1錯「儲滿一機污衣才開機洗吧！省時節水慳電有三大好處！」

每天都要工作至晚上，家庭人數也不多，儲滿一機污衣一周開機一次省時慳功夫。但其實洗衣機最多只能放滿70%容量，污衣大多，在水中攪動的空間不足，就會洗滌得不夠乾淨。就算衣物看似很輕身，過量衣物沾水後的重量會令磨打負荷過重，損壞機體、縮短主機壽命！為何有些人一部機用10年，有些人幾年就壞？除了看洗機衣本身品質，也要看用家是否操得它很兇。

正確做法｜衣物在洗衣機內焗幾日，異味、發霉，汗垢也會令衣服變黃，所以還是應盡快洗，不要等太久。



想慳時間，點知洗壞部機又要搵人整……

👉洗衣機清潔劑洗出大量污垢不等於好｜專家：亂用更髒隨時整壞機！

第2錯「拉鏈、鈕扣不用整理了，洗完再整理也不遲啦。」

不少懶人脫下衣服就直接丟進洗衣機裡，拉鏈、鈕扣以為等洗完再弄就成，其實這樣做會容易令鏈條變型，金屬拉鍊扣脫落更會刮傷其他衣物。而鈕扣則相反，必須在洗滌前全部解開，否則很容易脫落，也會令「鳳眼」鈕扣孔（又稱鈕門）變形。

正確做法｜最近日本有電視節目就訪問了專業洗衣工房的主管，以及YKK拉鏈廠，專家異口同聲表示，拉鏈絕對要拉好拉滿才可機洗。



YKK拉鏈廠跟日本「洗衣教授」神崎健輔表示，拉鏈絕對要拉好拉滿才可機洗，否則會容易令鏈條變型

YKK拉鏈廠跟日本「洗衣教授」神崎健輔表示，拉鏈絕對要拉好拉滿才可機洗，否則會容易令鏈條變型

第3錯「醒你個貼士，洗衣機加完水停機浸一晚洗得更乾淨。」

不少人洗衣服前喜歡久泡衣服，認為泡的越久洗的越乾淨，然而事實正相反，浸泡時間過長，洗衣液中的化學物質以及衣物中的污漬更容易分解，發出臭味，時間久了，會進入衣物纖維內，令衣服褪色。老化。

正確做法｜浸泡時間不應超過15分鐘，否則衣服就有機會褪色。就算想清洗很髒的厚衫，也不要浸多過30分鐘。



浸泡時間不應超過15分鐘，否則衣服就有機會褪色。就算想清洗很髒的厚衫，也不要浸多過30分鐘。

👉洗衣機用5次突然爆玻璃！亂洗床褥保護墊會整壞機｜正確步驟分享

第4錯「加熱水洗衫會更加乾淨！」

聰明反被聰明誤，洗衣服不是泡茶，正常攝氏30度均60度水溫已經跟洗衣粉／洗衣球最匹配，衣物消毒劑也不會因為熱水而令效果變得更強。另外還要考慮，各種不同衣料的耐熱能力不一樣，未洗乾淨已毀了衣服的纖維。此外，血跡、奶製品跡遇熱超過40度更會凝結在布料中洗不捍！

正確做法｜衣物應該用甚麼水溫去洗，需參照個別衣服洗滌標示、再分門別類去洗。內衣、床單等可用60度以上溫水洗，絲質及羊毛料衣物一般是用冷水洗，否則會縮水。



第5錯「我出門口開機洗機衫，今晚你收工負責曬衫呀！」

一家人分工合作真溫馨，也有主婦因為太忙，衣服洗好就去忙別的事，等了半天才晾曬，但潮濕的衣物長時間悶在機槽內，辛苦洗好的衣服又會滋生細菌、散發異味；有些衣2不盡快揚出來晾，擠壓太久也可能會變形。

正確做法｜衣服還是盡可能即洗即晾，如果衣服洗好半天忘了晾（尤其是濕度高的日子），建議重新清洗一遍，否則最終你還是會在收衫時發現有異味，終究還是要重洗。



👉洗衣機10大使用謬誤｜用錯越洗越髒！棉質衣服／枕頭套不能亂洗

+ 3

👇👇用醋洗最傷機？洗完的衣物為何總是有一陣臭味？專家講解洗衣機9大謬誤！ 👇👇