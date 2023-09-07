叫 iPhone 15 Pro Max ？改名 iPhone 15 Ultra？知名爆料人 Majin Bu 更宣稱 9.13 發布會上會有第5款新 iPhone 15：比Pro Max 更高階、更高價的新機種 iPhone 15 Ultra，使用更頂配硬件及高級用料。而然這消息今天被彭博社直指為作假。



既沒有iPhone 15 Ultra、也沒有iPhone 15 Pro Max

彭博社知名記者 Mark Gurman 直接分享 Majin Bu 爆料，並指出是毫無根據的流料！ iPhone Ultra 機型 已推遲至2024年的iPhone 16 h系列才會問世，而今年發布會不會有 Pro Max 和 Ultra 這名字的機種出現！難道Sony 無法供應鏡頭組件，iPhone 15 Pro Max 延期推出的消息是真的？👉 iPhone 15發表會還有第5隱藏機種？iPhone 15 Ultra 最高規格機王

iPhone 15 Ultra 流料遭彭博踢爆：9.13發布會連15 Pro Max也沒有

彭博社知名記者 Mark Gurman 直接分享 Majin Bu 爆料，並指出是毫無根據的流料！

Mark Gurman 直指 iPhone 15 Ultra 流料沒根據

Mark Gurman 直指 Majin Bu 只是以一些淘寶手機網店預售iPhone 15 系列保護殼的網頁介面作根據，指買iPhone 15 case 有：15、15 Plus、15 Pro、15 Pro Max、15 Ultra，就信以為真胡亂吹噓將有5種iPhone 15。更有其他網料直接向淘寶商查詢，得出得答案是：「配件商只不過戴定頭盔，按所有網上流言做定介面，並不代表他們早就清楚有幾多款iPhone 15。無論買家選15 Pro Max或15 Ultra保護殼，都會收到同一件貨。」真的是直接打臉，明言 Majin Bu 的消息流到爆！👉iPhone 15 Pro Max 售價曝光｜加200美元、4大難題令貨源短缺必炒

Majin Bu 只是以一些淘寶手機網店預售iPhone 15 系列保護殼的網頁介面作根據

高階 iPhone Ultra 2024面世、Pro Max 將改新名

不過 Mark Gurman 並非一味抽擊對手，本身有也震撼新料。Gurman 從蘋果內部收料，指Apple 會為 Pro Max 系列改名。（因為高階機面世後「Max」就不再是最大、最高級的iPhone）而 Gurman 又從蘋果內部收料，要等2024年推出 iPhone 16 ，才會加入一款比Pro Max 更高階的新機款。👉iPhone 15上市日期、價錢、顏色、機身消息公開｜蘋果發布會情報

高階 iPhone Ultra 2024面世、Pro Max 將改新名

消息來源：X @markgurman