Samsung Galaxy Tab S9 實試｜過去兩年 Android 平板忽然大舉推出市場，不過當中著了九成都是以日常娛樂為主力定位的中、低價平板，而在眾多廠商之中，就只有 Samsung 一間一直堅持推出擁有頂級旗艦規格的平板產品 Galaxy Tab S 系列。



早前連隨 Galaxy Z 系列新摺機上市，Samsung 也同步推出了全新一代的旗艦平板 Galaxy Tab S9 系列，《香港01》科技玩物記者亦試玩了當中屏幕最細小的基本版 Galaxy Tab S9 一段時間，以下就為各位分享一下試用後感。

Samsung Galaxy Tab S9 上手：金屬機身

Samsung Galaxy Tab S9 系列共有三部不同型號，最大差異在於屏幕的尺寸，另外較高階的 Tab S9+ 及 Tab S9 Ultra 就擁有雙鏡頭，其他方面，三機具體的設計與處理配置大致相同，今次借測的 Galaxy Tab S9 就是其中擁有最小 11” 屏幕的基本版，Wi-Fi 版定價為＄6,288 起、5G 版則為＄7,388 起。

一如市場上的主流平板產品選擇，在外觀設計上，Tab S9 沒有太多的花巧之處，都是採用金屬機背，在眾多平價 Android 平板都使用相似的設計時，Galaxy Tab S9 的設計坦白說是頗難突圍的；不過機身纖薄、輕巧的優點仍在，亦繼承了前作的S Pen 磁力吸附收納設計，整體仍然是一部流動性、手感並重的平板。

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影音效果仍為市場首屈一指

Samsung Galaxy Tab S9 的 11" 屏幕其實已經非常夠用（蔡浩騰 攝）

Samsung Galaxy Tab S9 首個比其他平價平板優勝的賣點，在於其屏幕採用與高階 Samsung Galaxy 手機同樣的 Dynamic AMOLED 2X 材質，除了顏色非常生動豔麗以外，又擁有 60～120Hz 動態更新率，並且支援 HDR10+，配合由 AKG 調音、支援 Dolby Atmos 的四聲道揚聲器，影音效果絕對是目前 Android 平板界別的一等一水準。

就算是簡單看 YouTube，都可以感受到 Samsung Galaxy Tab S9 的影音威力（蔡浩騰 攝）

順帶一提，Samsung Galaxy Tab S9 通過了 IP68 認證，對於想要在廚房、浴室使用平板進行更無間娛樂的朋友，這將會是一大優點。

Samsung Galaxy Tab S9 又是目前市場上極少數採用屏下指模掃描的平板，其掃描器雖然位於屏幕的一側，但用戶在輸入指模時一樣可以輸入左、右手姆指，確保平板在不同方向下都可以進行解鎖。

S Pen 依然是最值錢賣點

Samsung Galaxy Tab S9 內置的處理器為 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy（蔡浩騰 攝）

Samsung Galaxy Tab S9 內置的處理器為目前 Android 陣營中最強、且為 Samsung 裝置度身量製的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy，處理能力當然毋庸置疑、可以處理絕大多數的 Android 應用以至手機上最高需求的遊戲運行。

在效能強勁的同時，Samsung Galaxy Tab S9 採用最新的 One UI 介面，其與 Galaxy Z Fold 上所用的基本相同，由於在畫面下方加入了類似 PC 的捷徑，令平板的一屏多工能力大增，於操作上對比上代最明顯的進步之一。

不過令 Samsung Galaxy Tab S9 最能對得起它高人一等售價的，卻仍然是 Samsung 獨步天下的 S Pen。

Tab S9 的 S Pen 磁吸位十分牢固，值得一讚（蔡浩騰 攝）

Galaxy Tab S9 的 S Pen 是隨機附送、不需要另購的，除了書寫手感一流，在 Tab S9 上亦支援了非常好用的無線動作控制 Air Action，雖然並非新功能，但依然是其他廠牌未能做到的技術，整體使用上甚至有超越 Apple iPad Pro 的感覺。

Galaxy Tab S9 用後短評：對標 iPad Pro 的強勁之作

Samsung 直到今時今日仍然堅持在高價位推出 Galaxy Tab S 系列新品，目的明顯不是與其他 Android 廠商在低價平板產品上拼紅海市場，而是眼望高處，向 Apple 的皇牌產品 iPad Pro 發起挑戰，不單配置盡善盡美，其價位亦完全以其為目標，如果連帶不需要另購的 S Pen 一併考慮，Galaxy Tab S9 性價比還要略高一籌。

小米 Xiaomi Pad 6 是近年最高性價比的平板之一，Tab S9 不巧要與它正面競爭（蔡浩騰 攝）

然而較為現實的問題是，現今的 Android 平板規格瓶頸其實頗為嚴重，而且在低價定位擁有不俗配置的對手實在太多，例如出自小米的 Xiaomi Pad 6，在可以滿足到用戶大半的娛樂、實用需求的同時，小米的定價只為 Tab S9 的一半，這明顯在 Android 慣性用戶中形成強大的吸引力，能夠為 Samsung Galaxy Tab S9 做成確切威脅。