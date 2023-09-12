想第一時間將iPhone 15拿到手？提前做準備　首發取貨流程攻略

（ 9月13日 ）凌晨，蘋果即將召開新品發布會，按照往年推斷，iPhone 15系列新機將於9月15日開啟預售，9月22日正式開售。

對於想要第一時間拿到新款iPhone手機的用戶除了要在15號晚上盯緊官網外，還要在22號當天前往Apple Store直營店進行線下取貨。因此我們根據往年的經驗，給大家整理了一份線上預定到店取貨流程攻略，幫助很多沒有經驗的朋友了解下大概是個什麼流程。

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1. 準備工作

首先，在22號早上我們需要在蘋果官網或Apple Store應用中通過咱們下單的Apple ID，確認下自己的訂單狀態是否為取貨狀態，之後再確定自己取貨店鋪的位置。

如果你有不確定的訊息，可以直接致電蘋果官方客服進行諮詢。

2. 取貨時間

通常來說，在你下單成功後會收到一條取貨訊息，其中的鏈接包含了訂單詳情、取貨二維碼以及取貨時間。

按照往年首發的情況來看，當天早上7:30左右就開始排隊取貨了，除了一套店員的取貨歡迎儀式外，還會有相關的媒體就是直播報道，如果不是很着急的話，可以錯開早上以及上午的高峰期。

一般來說，下午1點~4點左右是一個短暫的錯峰期，人流相對少一些，取貨也更加順利。

3. 檢查產品

到店後，找到相關的工作人員出示相關訊息後即可收到對應產品。拿到產品後首先咱們要先檢查包裝是否完好，以及對應的配色、型號是否準確無誤。

打開包裝後，我們要再次檢查手機的配色是否準確，機身有無磕碰、劃痕。開機後檢測手機屏幕是否完好，攝像頭是否存在黑點等問題。

如果存在問題，可以當場和電源進行詢問是否可以更換，一般來說每家零售店都會有一定數量的庫存機以供售後。

另外值得一提的是，一般來說首發當天由於店員基本都在接待首發用戶，所以店內除了手機殼外基本不會售賣其他配件產品，所以需要貼膜之類的服務的話，需要提前在第三方購買。

最後再提醒大家一點，提貨時是需要本人攜帶身份證原件以及取貨短信的，所以千萬別忘了。

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