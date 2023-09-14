iPhone 15／15 Pro發布會早前完結，新機加入不少新功能相信令不少果迷都非常期待新機吧。不過，根據這兩日的消息以及官方後期提供的資料顯示，原來有不少重點於發布會上沒有公布，今次就總合15個果迷們都想知的「蘋果發布會中沒有告訴你的事」。



iPhone 15 Pro系列原來升級對應Wi-Fi 6E

Apple iPhone 15發布會中 15個沒有告訴你的事

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1. iPhone 15 Pro雖然Support USB 3，但跟機線材只有2.0的傳輸速度，USB 3需要另購。

2. iPhone 15 Pro及Pro Max對應WiFi 6E。

3. iPhone 15 Pro及Pro Max內存由6GB Ram升級至8GB Ram。

4. iPhone 15 Pro Max對龐5倍光學焦距外，最多可作25倍數碼變焦。

5. iPhone 15 Pro及Pro Max可以直接連接外置SSD硬盤，於拍攝影片時直接儲存在外置裝置上。

6. iPhone 15及15 Pro並沒有跟顏色USB線，只是一條白色繩織USB C線。

7. iPhone 15 的USB Type C的傳輸速度與Lightning一樣，限制於最高480Mbps（USB 2.0）。

8. 改為USB Type C充電的新版AirPods Pro 2，並不能單購充電殼。

9. Apple Watch S9及Ultra 2內存由以往32GB升級至64GB。

10. iPhone 15／15 Pro系統新加的人像拍攝後，可隨時轉換焦點（轉換散景主體）功能，於iPhone 14／14 Pro系列亦都可以使用。

11. 雖然為了碳中和，Apple停止在官網上售賣皮製配件，但HERMES官方自己出了全新Apple Watch皮製錶帶。

12. iPhone 15及15 Pro系列的USB Type C插口可以為AirPods Pro及Apple Watch充電外，更可以為其他USB C裝置充電。

13. 新版AirPods Pro當與Vision Pro連接時，可收聽無損音樂（只限USB Type C版）。

14. iOS 17將加入電池限制充電容量選項（即最多充至8－90％左右），從而保護電池不會過充而損害壽命。

15. iPhone 13 mini已經停止在官方網上售賣，mini size iPhone已成歷史。

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同場加映：CASETiFY推出iPhone 15專用全新Ultra Bounce極強防摔手機殼

CASETiFY最新推出iPhone 15專用Ultra Bounce極強防摔手機殼，專為追求高保護性和個性化設計的年輕一代設計。以其6層堅固防護系統脫穎而出，特點包括彈力保護角，完美包圍四個邊角，拱形邊框結構提供支撐，減少撞擊損害，還有相機環和鏡頭保護蓋，以及3層Ecoshock物料，能承受高達10米的跌落，符合STD-810G軍事級防摔標準。此外，手機殼可個性化，包括名字、顏色、字型和印花圖案的選擇（$789起）。

除了Ultra Bounce，CASETiFY還推出了首款強悍防摔支架手機殼，具備3倍STD-810G軍事級防摔標準，可承受2米單次跌落，兼容Magsafe功能，並具有相機環充當支架的獨特設計（$629起）。