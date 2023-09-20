Apple Watch Ultra 2開箱實試，新S9晶片令運動／潛水等效能提升，更完美運動手錶｜Apple Watch S9及Ultra 2 與iPhone 15系列同步推出，今代無論S9或Ultra 2都換上了更強大的S9晶片，令Apple Watch的性能大幅提升，無論在跑步／踩車／潛水／攀山等運動的表現更出色外，就連Siri都更得以強化。記者就提早了取得Apple Watch Ultra 2，就在幾天的實試經驗，與大家分享新Apple Watch Ultra 2的多項升級。



Apple Watch Ultra 2無論外表與上代好像沒有太大的分別，都是以鈦金屬錶身配以不同的運動錶帶，錶身顏色亦都只有鈦金屬原色選擇（與新iPhone 15 Pro成絕配）這就有點可惜一點。那新錶有什麼地方升級呢？記者就試用了數天，雖未算十分深入測試，但仍可以分享5大新錶的升級，讓大家入手前作參考。

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Apple Watch Ultra 2 實測

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Apple Watch Ultra 2 開箱實試

+ 3

升級1 全新S9晶片 提升效能

最新Apple Watch S9或Ultra 2當中最大的升級位當然是換上了全新Apple Silicon S9晶片，不單提升處理效能，GPU亦有30%升級，畫面上的動畫更加漂亮流暢。另外，4核心Neural engine亦比上代快一倍以上，令錶內的Siri更為強大，就算手錶沒有上網，都可以呼出Siri作出不同的操作，例如即時偵測心跳、播放音樂等操作，當用家沒有帶手機外出運動時，亦沒有流動網絡，亦可以利用Siri作不同操作。還有因應晶片的效能提升，就連dictation讀寫文字的準確度亦有所提升，回覆短訊時錯字的機率稍為減低。

升級2 運動Workout更全面

相信不少用家都會利用Apple Watch來運動紀錄workout吧，最新的watchOS 10升級後令workout的功能更加強大，尤其是「踩單車」的項目有不少升級，例如對應藍牙的單車sensor、全新的踩單車時的workout畫面，而且系統亦識得計算在踩單車時的力量、時間等資訊。另外，不同的workout模式都加入了「目標」設定功能，例如設定「30分鐘的跑步workout」，令大家運動更有規劃。

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升級3 更實用新錶面設計

Apple Watch Ultra 2新加的錶面，除了與Apple Watch S9同樣的新加錶面外（如snoopy、太陽指針、調色盤及Nike地球），而Ultra更獨有新的「Ultra組合」錶面，這錶面集合了多個複雜功能即時顯示，如指南針、高度計／潛水計等，而且就連時間顯示都可以作出不同的微調，非常實用。

升級4 更亮麗／更暗的屏幕

Apple Watch Ultra 2的49mm屏幕亦得以升級，最高亮度提升至3000nits（比上代光亮50%），就算在烈日當空戶外做運動時，亦都可以看清錶面的資訊。另外，亦加入了night mode，屏幕不單可轉為紅色文字圖案，而且最低可自動調至1nits，在晚上不會太刺激眼睛。

升級5 更多細節位升級

另外，Apple Watch Ultra 2或S9還有不少細節位升級，當中最實用的便是可以利用第2代Ultra Wideband超寬頻技術，可以更精準地為iPhone 15或15 Pro定位。一點按Apple Watch找尋手機的功能，不單可以遙控手機發出聲音外，更可以看到手機的距離、方位等，遺失手機時可以更易尋回。另外，內存由上代的32GB升至64GB，可以存放更多歌曲或相片等，亦都是不錯的升級位。

可惜未有得試Double Tap操作...

除了以上記者實試的5大升級外，其實新Apple Watch Ultra 2還有一項重大的升級，就是新加入潛水app，可以利用手錶即時感應到潛水時即時水深，對於可以深潛達100米的A非常實用。如配合Oceanic+ app，相信是喜歡出海潛水的用家最為合適。

Apple Watch Ultra 2多方面功能升級，相信對於

不過今次Apple Watch S9或Ultra 2最特別的新功能「Double Tap操作」仍未實裝（只需要手指兩點便可以作出操作），官方指要等待至10月軟件升級才可以用到，因此今次實測中仍未可以試用。期待10月更新後為大家作更深入的實測。

Apple Watch Ultra 2 售價：$6399起



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