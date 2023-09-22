iPhone 15首賣直擊｜首買家最愛藍色！Pro Max回收價高見+$3500

iPhone 15 ／ 15 Pro系列開賣，門口／先達炒賣直擊｜Apple 旗艦新作 iPhone 15及15 Pro 系列在今日（9月22日）正式開售，《香港01》科技玩物記者就一早到達位於銅鑼灣希慎廣場的 Apple Store 直擊開賣實況，還要看看今年Apple Store門口的第一口回收價如何。



除了有用家成為首批買機用戶，今年的 iPhone 15 系列繼續吸引到一眾想要炒賣獲利的投機者到場，甚至在 Apple Store 門外進行收機活動，當然第一時間為大家報報價。

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不少果迷7時已在排隊等待入場（歐嘉樂 攝）

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今年iPhone 15 預約到店取機的首個時段為早上 8 時於銅鑼灣希慎門外，開店時間前已經有大量「果粉」在門外排隊；排頭位的 Max與去年同樣一早訂購最新iPhone 15 Pro，而他選購了藍色新機，因為一直以來都特別喜愛藍色，亦不怕之前傳聞易痴指紋的問題。新機他會自用，而舊iPhone 14 Pro則會贈給別人使用。而iPhone 15 Pro新加的Action Button則是他最想試的新功能，因為一直以來都不喜歡靜音鍵的設計，新按鍵方式更方便他隨時開相機拍攝。

首位買家Max今早7點已來到現場排隊，希望第一時間取得新機使用。

另一位來自淅江溫州的留學生Thomas，則選購了鈦金屬原色的iPhone 15 Pro Max，則因他去年已經購入了鈦金屬的Apple Watch Ultra，覺得鈦金屬色非常漂亮，因此今次買新機來配錶。

來自浙江的Thomas購入了iPhone 15 Pro Max鈦金屬原色，配搭Apple Watch Ultra。

踏入 8 時正，所有準買家即魚貫進場，並在 Apple Store 的職員幫助下成功買機，流程大致暢順，一息間已經有過百部 iPhone 15 系列新機完成交易。現場觀察，大部份都是iPhone 15 Pro或Pro Max的買家，而且大部份都是選購鈦金屬原色或藍色。

iPhone 15 Pro Max 鈦金屬原色開箱

iPhone 15 粉紅色開箱

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每年 Apple iPhone 開售後，香港人另一關心的話題還有 iPhone 的炒賣行情，尤其在上年度的 iPhone 14 系列非常「炒得」，今代引來更多人加入炒賣 iPhone 15 系列的行列。當開售 iPhone 15時已見有手機回收商在 Apple Store 外圍徘徊，待買家趨前問價時報價。目前門外「戰況」相當不俗，據說 iPhone 15 Pro 及 Pro Max 的 256GB 版本都有+$2400 的溢價，512GB 版本回收價更至+$2600。而且更有老細「秘書」於門外收iPhone 15 Pro Max鈦金屬原色1TB，高收+$3500，估計在旺角先達的回收價會有更佳水平。

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iPhone 14／14 Pro系列 vs iPhone 15／15 Pro系列規格及售價對比

