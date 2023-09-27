iPhone 15 Pro Drop Test 真實版｜台男出新手機3天，因做錯一件事、機身粉碎、鏡頭穿窿，尤如被坦克踐，他在fb【爆廢公社公開版】貼文分享新手機「遺照」，恐怖程度令人髮指！到底發生過什麼事？做錯了甚麼，弄得萬元新手機變電子垃圾？



哀瘋15 Pro 取機三天發生悲劇

苦主原文為「哀15 取機第三天，悲劇的開始，直接測試「藍鈦合金」成為你最堅固的後盾（爛到爆～）」圖中可見是一部藍色、三眼鏡頭的iPhone，無論是機面還是機背，強化玻璃都已粉碎，其中一支鏡頭更撞到穿窿。因為現在不少網紅為了搏點擊，會重金買新機拿去做Drop Test 摔機比試，更有人為表示愛國，在Apple Store 門外掉爛iPhone，網民第一反應是不相信，覺得事主是在呃like「怎麼用的可以用成這樣，被汽車壓過去的吧」「這應該不是飛出去落地而已吧⋯⋯少說被坦克壓過幾遍了」「雖然我還算有錢，也不會這樣摔 5 萬左右的手機」「錢太多是吧」更有網民看到相中包裝盒為黑色（15包裝為白色），還以為樓主拿舊機出來搞笑、賺人氣。

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自認做錯一件事｜買萬元手機不應在細位省錢

此時苦主在回應pm中才細細道出悲劇，原來他真是出了iPhone 15 Pro，並打算賣出12代換新機（相片中的黑盒屬12代），現在只能重用iPhone 12，為入手3天就「去世」的iPhone15 Pro 拍「遺照」。他解釋自己做錯了一件事，才落得如此下場，原來他出了iPhone 15 Pro 後因為心急，隨便買了一個「UN字頭」的手機清水殼，就將手機夾上手機架出去遊車河，疑因保護殼機邊太滑，駕駛時彈飛掉在馬路。

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網民指不只做錯1件事、共有4個錯誤！

錯誤1： 清手殼太軟、裸機也危險



如果要帶手機outdoor做運動，或像事主一樣掛在電單車頭，絕對要買防跌能力好的手機殼。網民推薦的有：犀牛盾RHINOSHIELD TAIWAN、魚骨牌SwitchEasy、還有報稱有軍事規格防跌的UAG。

錯誤2：手機架唔好慳



手機架亦應該選扭螺絲、齒輪固定的款式，而不是以彈簧彈性夾緊手機的便宜貨。

錯誤3. 應該買Apple Care +



買了萬元手機，真的應該為慳千幾蚊，不買Apple Care + 或 gadget保險，否則人為意外送修，修理費分分鐘等如部新機。

錯誤4： iPhone 15 Pro Max 不建議放車頭



第4個其實是記早補上去，因台灣那邊以電單車代步的網民很多，他們早就發現Pro的OIS相機模組，確實會因為震動壞掉喔。Apple在推出 iPhone 15 Pro Max 前更發文提醒，如果你是駕駛「高馬力重型機車」，千萬不要將iPhone 15 Pro Max 以手機架放在車頭，否則引擎的震動可能會損壞5倍zoom鏡光學防震部件。

討論來自：【爆廢公社公開版】

同場睇｜15 Pro 換芒收費只需上代33%！

事主還有一個好消息，因為iPhone 15 Pro 新一代屏幕做了改變，更換屏幕的費用只是14 Pro系列的33%。但亦有網民擔心，換句話說iPhone 15 Pro 的屏幕比較不耐撞擊。就這一點，YouTube 「TechRax」拍片試以鐵鎚大力敲打iPhone 15 Pro的機面，發現連打3、4次都沒有裂，但就提醒小心「動態島」位置比較脆弱，掉落時如直接撞到硬物，有可能報廢。

iPhone 15 Pro 、 Pro Max 換芒收費

沒有買 AppleCare+：

iPhone 15 Pro ：由14代HK$3,909減至HKD$1,299

iPhone 15 Pro Max：由14代HK$4,199減至 HKD$1,499

有 AppleCare+｜ iPhone 15 Pro 、15 Pro Max 劃一收HK$228

的話，機背玻璃維修費用如下： iPhone 15 Pro ： HKD$1,299 ； iPhone 15 Pro Max ： HKD$1,499 ，而上一代 Pro 及 Pro Max 維修費用為 HK$3,909 及 HK$4,199，分別有 66% 及 64% 的下降，接近是上一代三折。有 AppleCare+ 的情況下，機背玻璃維修費用就劃一為 HK$228，兩代是一樣價錢。