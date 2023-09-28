iPhone 15 Pro Max 藍機甩色災情有方法解決？｜iPhone15 Pro Max藍機炒價勢回升？iPhone 15 Pro 系列採用鈦合金邊框，但熱議方向卻去了鈦合金材質有可能容易甩色變淡的「災情」問題，連帶藍色 15 Pro Max 回收價都被壓低，15 Pro 細機甚至出現負數。近日Apple終於承認有「變色」問題，但卻強調不是「甩色」，更提供方法能輕鬆解決，炒價有望由谷底回升。



iPhone15 Pro Max 邊框變色？Apple公布是一場誤會

鈦合金邊框甩色事件沿自外媒在9.13 蘋果發布會上現場拍攝的相片做成，圖中的鈦金屬藍色機邊沾滿指紋，按鍵的四處還疑似「甩色」，難怪網民瘋傳，擔心深色配色的15 Pro Max 有甩色災情。報導一出，用家對藍機存在信心問題，手機回收商亦藉機壓價，先達廣場連日回收價，藍機的開價都比其他3色低。

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手上有藍機存貨的朋友，炒價有機會回升！因為Apple 已公開解釋「甩色」問題成因，並提供零成本解決方法！



sparrowsnews.com 截圖

根本不存在「甩色」災情．軟布一抹就解決

根據Apple 官方的最新公告，疑似「褪色／掉漆」災情其實是場誤會，更提出輕鬆解決的方法「針對 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max，皮膚上的油脂可能會暫時令改變機身的顏色，使用柔軟、微濕、不起毛的布擦拭 iPhone 將恢復原來的外觀。」那些變淡的位置，僅為鈦合金機面沾上手汗水油，因光線折射問題而令顏色看來變淡。因按鍵是微微凸起的，所以用家以布料抹機時，也有可能抹不到按鍵四周，所以睇相會令人誤解是發生「褪色／掉漆」。

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其實hk01 早前報導：iPhone 15 Pro 鈦金屬邊框疑現褪色／掉漆災情、更是指紋收集器 時，有到美國直擊的記者林勇有提出與疑，指Apple不可能任由全球級別的發布會上，存在一部甩色主機任由記者拍片試玩，他說：「或許只是曾有手汗較多的人試玩，按鍵邊位沾了手油，影響了光線折射，所以在鏡頭中出現了兩節色。」

iPhone 15 Pro 試玩會現場實機試玩影片截圖，並未出現甩色情況。（林勇 攝）

但是如果你想清潔iPhone 及AirPods，都有7個重點要留意，否則有機會永久損壞手機表面顏色，甚至弄壞手機！

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都係加個殼安全

Apple的公告，也承認了 iPhone 15 Pro 機的鈦金屬機邊有「指紋收集器」狀況，不少YouTuber 亦做了很多「殘酷測試」影片，鈦金屬表面的 PVD 有色塗層在大力刮時會造成掉漆，記者就建議常常甩手跌機落地的iPhone 15 Pro / 15 Pro Max 用家還是加個保護殼吧。