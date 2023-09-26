iPhone 15 Pro Max大貨到，Apple Store即日原價買新機方法｜iPhone 15 Pro／15 Pro Max一機難求，不少果迷未及早購入，可能最快都要等到11月才可以入手。其實如果大家識得買，有辦法可以以原價於Apple Store購買即日貨，究竟如何購買？下文立刻為大家實試！



iPhone 15 Pro及15 Pro Max一機難求，現在訂機最快都要10月中後至11月才可以收貨，如果想快入手，一般都是去電訊商或炒價才可。不過，其實不少果迷未必知道，其實Apple Store不時都有即日貨以供購買，大家只要在每日早上8－10時，定時上Apple Store網頁，便可以看到即日貨量如何。究竟如何購買？下文立刻為大家實測試訂！

👉 iPhone 15八達通轉移教學｜3步簡易轉新機！做少一步隨時過唔到？

即日Apple Store購買iPhone 15 Pro／15 Pro Max並不困難

👉 iPhone 15換機必睇 WhatsApp資料過新機教學｜iOS、Android適用

👇即日Apple Store購買iPhone 15 Pro／15 Pro Max方法步驟👇

+ 8

👉 iPhone 15 Pro Max開賣｜開箱實測USB C傳輸速度快 5倍遠攝質素高

1. 前往Apple Store官方網頁（或用App都可），選擇想購買的iPhone 15 Pro款式。

2. 選擇好型號、容量、顏色後，點按「取貨：查看可用狀況」。

3. 在內可以看到iPhone 15的供貨情況，此時輸入「香港」便可以看到各間Apple Store即日貨量情況。

4. 例如選擇iPhone 15 Pro Max藍色時，可以看到多家Apple Store即日都可以取貨。

5. 將iPhone放入購物袋後，便可以繼續下一步。

6. 看沒有問題後，便可以選擇「結賬」。

7. 可以選擇輸入自己的Apple ID繼續，或以「訪客」繼續。

8. 於「我會前來取貨」頁面，選擇了Apple Store後，選擇日期及時間。

9. 選擇好時間，不過就算不是指定時間來到，只要在3日內都可以隨時取貨。

10. 輸入取貨人的資料，包括身份證名稱以及email、電話。

11. 接下來輸入信用卡付款資料。

12. 完成後，便會看到購買號碼。

13. 等一會，便會收到取貨email，在內會有qr code，以此code便可以在Apple Store取貨。

👉 iOS 17預設新鈴聲 超細聲聽唔慣？3步輕鬆改回原版Tri-Tone