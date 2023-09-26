iPhone 15 ／iPhone 15 Pro 4款手機續航力排行｜有YouTuber 將4款新4加上3款舊機：iPhone 14 Pro Max 、iPhone 14、iPhone 13 Pro Max 進行電量大比試。結果 iPhone 15 Pro 表現令人失望，最長氣的竟是它！



7機續航力比試｜ iPhone 15 Pro 僅排尾二

根據中國監管數據庫資料， iPhone 15 系列4機型的電池容量都比前代都有微幅提升，尤其是Pro 機因改用更硬卻更薄的機邊，所以機身內有更多空間放電池，成為歷代iPhone中電池容量最大的款式。然而近日YouTuber 「Mrwhosetheboss」拍片試測7部iPhone 續航力表現， iPhone 15 Pro 電量表現僅排7機中的尾二。

Mrwhosetheboss 影片截圖

13小時10項測試

「Mrwhosetheboss」進行了長達13小時的馬拉松式電量測試，當中包括7款iPhone，公平起建全部機都是新買新開、電池健康度100%。主持用7部機陸續試用不同類型app：TikTok睇片、Spotify聽歌、ChatGPT對話、Zoom視像會議、Headspace 冥想練習、相機app、YouTube睇片、氣球塔防6 及 Dino Evolution 遊戲、連接「Eight Sleep」智能床墊等多項測試，來看看成績排名：

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15 Plus 最長氣、15 Pro Max 表現不俗卻有隱憂

全個Test中表現最好的是iPhone 15 Plus，新機電池量大、又沿用A16 舊核心，令它的續航力達到13小時19分鐘，屬7機中最強。至於iPhone 15 Pro Max 表現則能夠收貨，屬三代Pro Max 中的長氣王，不過亦有網民指iPhone 15 Pro Max出現打機熱度過高的問題，如果長期用手機打機，iPhone 15 Pro Max續航力或可能比不上14 Pro Max 及13 Pro Max。

有網民擔心A17 Pro 打機過熱，或令電池健康度壽命縮短。

針對A17 Pro 處理器未進行軟件優化

網媒分析，兩款iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 因改用全新架構的A17 Pro 處理器，玩遊戲、相機等需要CPU / GPU 全速運算的軟件尚未為新晶片進行程式優化，至令兩機的散熱出事，而高熱的確會影響續航力表現，更甚至令電池壽命縮短，希望各軟件商及Apple盡為改善。