華為Mate 60 RS非凡大師評測　劉德華代言　陶瓷+鋁合金拼接高端

在9月25日的華為秋季全場景新品發布會上，華為正式推出了自己全新的超高端品牌——Ultimate Design非凡大師以及Mate 60系列的新作RS 非凡大師版，並由劉德華擔任該品牌代言人。



華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長餘承東在發布會上表示：「華為歷經多年沉澱，今天我們推出了全新的超高端品牌Ultimate Design非凡大師，從Porsche Design到Ultimate Design，品牌全面升級。」

不過在發布會上，華為並沒有對Mate 60 RS 非凡大師版進行詳細介紹，今天就由我結合最近幾天的上手體驗，來和大家聊一聊這次的華為Mate 60 RS 非凡大師版。

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1、外觀設計——陶瓷材質帶來出眾手感

外觀部分，作為華為Mate 60 RS最大的賣點之一，還是有不少亮點值得一聊的。

這次的華為Mate 60 RS 採用了上下拼接的設計。以我手中的「玄黑」配色版為例，上半部分採用黑色的陶瓷材質打造，下半部分則由金屬鋁合金打造，和Mate 60其他版本黑色配色所採用的材質一致，並且下半部分的金屬鋁合金和機身邊框融為一體，在觀感上具有極強的一體性。

除了我手中的「玄黑」外，這次華為Mate 60 RS還推出了一個「瑞紅」配色的版本，同樣由陶瓷和金屬鋁合金拼接打造，不過整體色彩換成了暗紅色，使得機身整體更具温暖和沉穩感，「玄黑」配色則更加低調、大氣一些，是一個不會出錯的選擇。

比較遺憾的是，目前沒有在Mate 60 RS系列中看到經典的白陶瓷版本，我個人還是更鍾愛純淨的白陶瓷一些。

咱們再來看手機的細節部分，華為Mate 60 RS在鏡頭模組部分依然採用了八邊形設計，官方稱其為「星鑽八邊形」，鏡頭模組正中央印有華為自有影像品牌XMAGE的標識，鏡頭配置上，華為Mate 60 RS與Mate 60 Pro+一致，由4800萬像素超聚光攝像頭+4000萬像素超廣角攝像頭+4800萬像素超微距長焦攝像頭組成。

機身陶瓷部分依舊採用了稜形線條的設計，而當你仔細觀察陶瓷表面，可以看到細微的稜線。雖然整體摸上去是光滑的，但仔細感受是能夠感受到一條條細微稜線是真實刻畫上去的。

另外值得一提的是，華為Mate 60 RS背部正中央的Porsche Design（保時捷設計）在這次也改成了Ultimate Design（非凡大師設計），底部金屬鋁合金部分則印有HUAWEI的品牌logo。其他按鍵、配置大家可以參考一下下面這張圖片。

來到機身正面，華為Mate 60 RS搭載了一塊玄武鋼化崑崙玻璃，相較於Mate 60 Pro系列上的第二代崑崙玻璃，在抗刮擦能力和跌落性能上會更勝一籌。

在屏幕的其他配置上，Mate 60 RS和Mate 60 Pro+保持一致，採用了等深四曲屏，屏幕四邊微曲，弧度保持一致，從而兼顧了握持手感與正面的顯示效果。其前置攝像頭模組採用居中三挖孔設計，同樣可以開啟「靈動島（動態島）」效果。

屏幕參數上，華為Mate 60 RS配備了一塊1.5K分辨率的6.82英寸OLED屏幕，支持1-120HzLTPO自適應刷新率和1440Hz高頻PWM調光。

最後在機身重量方面，由於採用了陶瓷材質，重量是不可避免的。華為Mate 60 RS「玄黑」配色為242克，「瑞紅」配色則是達到了246克，相當墜手。不過由於機身比較寬，加上陶瓷温潤的手感，華為Mate 60 RS在握持起來的體驗還是相當不錯的。

總體來說，在外觀設計上華為Mate 60 RS和華為Mate 60 Pro系列最大的區別就在於背面，陶瓷+鋁合金拼接的設計不僅帶來了尊貴不凡的高端氣質，同時也帶來了更為出色的手感體驗。

2、配置體驗——基本與Mate 60 Pro+相同

由於時間關係，我們暫未對華為Mate 60 RS進行詳細的實際測試。不過華為Mate 60 RS在其他配置上和華為Mate 60 Pro+保持一致，所以這裏我們用華為Mate 60 Pro+的測試數據給大家做一個參考，之後我們也會在全面評測中帶來全新的實測數據。

性能配置方面，華為Mate 60 RS同樣搭載了麒麟9000S處理器，性能大致在高通平台的驍龍888~第一代驍龍8之間，所以在日常使用的流暢性方面沒啥問題。

在大家比較關心的網速方面，我們使用中國聯通5G卡（在北京的北四環位置）進行了網速測試，華為Mate 60 RS的下載速率達到了1000Mbps，上傳速率在100Mbps左右，這個成績已經超越了之前我們測試過的一些5G手機的成績，不愧是「遙遙領先」！

續航方面，華為Mate 60 RS配備了5000mAh電池+88W有線快充+50W無線快充+20W無線閃充的組合，和華為Mate 60 Pro+一致，所以這裏給大家華為Mate 60 Pro+的續航成績做一個參考：

最後在影像方面，華為Mate 60 RS的配置和華為Mate 60 Pro+一致：

4800萬像素超聚光攝像頭（F1.4-F4.0光圈，OIS光學防抖）+

4000萬像素超廣角攝像頭（F2.2光圈）+

4800萬像素超微距長焦攝像頭（3.5倍光學變焦，F3.0光圈，OIS光學防抖）

給大家一些我們此前用華為Mate 60 Pro+拍攝的樣張參考一下：

寫在最後

總體來說，華為Mate 60 RS和華為Mate 60 Pro+在核心配置上保持一致，最大的區別就在於外觀。陶瓷材質的機身對於商務人士極具吸引力的同時，也符合國人對於國產高端旗艦的審美需求。而對於已經入手Mate 60 Pro+的朋友，如果日常沒什麼商務方面的需求或是對陶瓷質感沒啥興趣，就沒啥必要換Mate 60 RS了。

作為華為高端品牌「非凡大師」的首款手機產品，Mate 60 RS可以說集成了當下華為的一切頂級資源。硬件方面，華為Mate 60 RS不僅在影像方面帶來了影像旗艦體驗，同時在性能方面帶來了大家期待已久的5G麒麟晶片。軟件方面，鴻蒙4.0絲滑流暢的交互給華為Mate 60 RS帶來了體驗上的畫龍點睛。

另外，「非凡大師」作為華為全新的一個高端品牌，我們也期待後續華為可以給我們帶來更多「非凡大師」版的終端設備，滿足用戶對於高端設備的需求。

延伸閱讀：華為Mate 60 Pro+實機評測 網速達5G速度 拍攝效果再提升

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