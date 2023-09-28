IMPRINTU 流動紋身打印機｜近年人們逐漸擺脫了對紋身的刻板印象，令紋身在新一代間非常流行、成為一種表達自己的形式。然而總會有人害怕紋身伴隨而來的疼痛，又怕日後可能會後悔，自然會尋求一些非永久、但又可以在身上加上圖案裝飾的方案。



韓國 LG Household & Health Care 為此就特地推出了一部便攜式紋身打印機 IMPRINTU，標榜只要連接手機，就可以隨時在身上印上多彩圖案，而最近就有代理將 IMPRINTU 引入香港，《香港01》科技玩物記者較早前就稍作試玩。

流動紋身機 IMPRINTU、簡單打印圖案至皮膚／衣物

IMPRINTU 這部流動紋身打印機的操作相當簡單，首先就要連接手機，在專用的 App 中挑選／製作好圖案之後將之傳送至 IMPRINTU，再按下 IMPRINTU 上唯一的實體鍵，數秒之後就可以滾動機器再將圖案印上皮膚或是衣物之上。

打開 IMPRINTU 的機底，除了有打印用的墨盒、滾輪，亦有一個撥動開關供用戶選擇「皮膚」或「物品」模式（蔡浩騰 攝）

IMPRINTU 以噴墨方式打印，打印分辨率高達 600 dpi，每個墨盒可打印次數超過 1000 次(每次圖像打 印⻑度可達 6 吋)，一次打印最大範圍為 14.49mm x 500mm。IMPRINTU 所有使用物料均為純素無刺激 配方，經過素食認證及 DERMATEST GUARANTEE 皮膚刺激測試認證。

打印出來的圖案其實相當細小，但用心裝飾一下其實效果不差（蔡浩騰 攝）

對於經常想「轉款」、又怕紋身痛的人士，IMPRINTU 驟看是非常有趣實用的小玩意，然而 IMPRINTU 所用的油墨為水溶性，而且必須完全無害無刺激，對比市面上的半永久紋身方案，IMPRINTU 打印的圖案就脆弱得多。

IMPRINTU 的圖案如果印在皮膚上，只要沾上水份稍加擦拭就會抹走，想要圖案停留更久就要加上專用的圖案定形劑；而印在衣物之上，除了必須要是吸水物料之外，在洗衣後圖案都會消失，算是這種無痛紋身／打印背後必須要注意的代價。

IMPRINTU 主機即日起已於香港發售，另外還有上市日期待定的專用配件如調色板、粉末底漆以及圖案定形劑等等，售價分別為：

IMPRINTU 便攜式紋身打印機套裝 － 售價＄2699

IMPRINTU Tint Palette 調色板 － 售價＄548

IMPRINTU Powder Primer 粉末底漆 － 售價＄138

IMPRINTU Balm Fixer 軟膏固定劑 － 售價＄138

產品查詢：3106 3338 (Qool)