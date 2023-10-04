iPhone 15 Pro過熱問題｜iOS17.0.3將推出！A17Pro不降頻修復過熱問題｜不少果迷使用iPhone 15 Pro或15 Pro Max時，都發現不同的過熱問題。Apple官方早前亦都正式承認有此問題，而且即將最快本周末或下周推出iOS 17.0.3更新來解決問題。



iPhone 15 Pro及15 Pro Max不少用家都指新iPhone發生過熱問題，無論是拍攝或使用某些apps時，都會發生過熱問題。而早前Apple早前亦承認iPhone 15 Pro的iOS 17系統的確存在bugs，在使用某些apps時，不知為何會在背景中自行backup，因而發生熱量。另外，亦有一些第三方apps亦未及時優化，如IG、Uber及《狂野飆車 9：競速傳奇》等，令用家使用時亦會令iPhone 15 Pro或15 Pro Max發出未能預料的熱量。

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iPhone 15 Pro及15 Pro Max竟爆出過熱問題，官方指將推出更新來修復。

Apple指因為此次的過熱問題，只是軟件上的問題，與iPhone 15 Pro的鈦金屬機框沒有關係。外媒已證實最快本周末至下周，將會緊急推出iOS 17.0.3來修復過熱問題。另外，雖然Apple官方並沒有說今次更新還有什麼內容，但預計不會透過今次更新將A17 Pro降頻，不會犧牲晶片的性能。而IG及Uber隨後都已經推出軟件更新，相信亦已經解決了部份問題。

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iOS 17.0.3預計本周末或下周推出

雖然上星期早已推出了iOS 17.1 Beta，但此次beta並非針對過熱問題，只是加入一些仍未推出的新功能（如加強版AirDrop），因此不少外媒實試iOS 17.1 beta時，並沒有對手機降溫有太大的幫助。