Samsung FreeStyle 2手提式投影機升級大屏幕反應更快，更升級對應HDR10+｜Samsung去年推出型格小型手提投影機 FreeStyle，皆因機身輕盈，質素亦不錯，一推出市場立刻大為熱賣。今年最新一代FreeStyle 2即將推出，機身同樣輕盈，功能卻大幅提升，即睇今代值不值得大家入手！



Samsung全新第二代可攜式投影機The Freestyle功能再升級，apps的啟動速度比上代快了59%，並具自動對焦、自動校正畫面扭曲、自動水平調整等功能，用家省卻手動調校畫面的繁瑣，一開即用非常方便。

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預訂後可獲得攜帶用充電池、以及攜帶型投影幕（林勇 攝）

另外，The Freestyle採用全新高動態範圍HDR10+技術，支援1080p高畫質解析度，配合PurColor純正色彩顯示觀看影片品質更流暢精彩。此外，新機加入最有趣的新功能便是可將兩部FreeStyle 2畫面無縫連接，形成超大120至160吋螢幕，觀賞電影及玩電玩將效果加倍。設定方式亦十分簡單，只需要兩台機同時開啟同連接同一台手機，跟足簡單指示便可完成設定。

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2台FreeStyle 2便可以合成120吋大屏幕（林勇 攝）

新機採長壽命LED光源，使用時間由2萬小時提升至3萬小時，意味著每天使用8小時可長達10年。遙控器也支援太陽能與USB-C充電，更環保。

除了無線與手機連線外，亦可以利用HDMI連線。

The Freestyle設計輕巧便攜內置支架可360度任意投射，用家可隨處打造30至100吋大螢幕，無論是睡房、餐桌或戶外牆身，都可輕鬆享受私人影院體驗，非常適合蝸居一族。機身內建Samsung SmartTV的Tizen系統，可直接觀看Netflix、Disney+、Amazon Prime等串流平台，亦支援手機及Windows無線投影。功能十分完善，用家可隨時隨地享受大螢幕家庭影院。此外內建多種燈光效果，可營造節日派對氣氛。5W揚聲器360度音效強大，可充當音箱推高派對熱力。半透明保護蓋更可將其變為情調燈，功能整體上大為提升。

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附太陽能充電池的搖控器。

新機售價為$6980，預訂優惠包括送The Freestyle 原廠電池底座（$1,490)、ITFIT 84吋便攜投影屏幕（$680）以及專用防水保護套（$490／Samsung網上商店及三星專門店預訂額外獲贈禮品）。