iOS17.0.3正式推出，成功解決iPhone 15 Pro過熱問題嗎？有沒有令A17 Pro降頻？｜iOS 17.0.3終於緊急推出，今次的推出官方指主要解決iPhone使用時過熱問題。記者已經立刻將手上的iPhone 15 Pro Max更新， 立刻實測升級後有沒有改善過熱的問題，以及看看Apple有沒有為解決問題而將A17 Pro晶片效能減低。



早前曾報導iPhone 15 Pro及15 Pro Max不少用家都指新iPhone發生過熱問題，無論是拍攝或使用某些apps時，都會發生過熱問題。早前Apple亦承認iPhone 15 Pro的iOS 17系統的確存在bugs，在使用某些apps時，不知為何會在背景中自行backup，因而發生熱量。另外，亦有一些第三方apps亦未及時優化，如IG、Uber及《狂野飆車 9：競速傳奇》等，令用家使用時亦會令iPhone 15 Pro或15 Pro Max發出未能預料的熱量。

iOS 17.0.3 緊急推出，指解決機身過熱問題。

就在報導推出不久，Apple就在今早推出iOS 17.0.3更新（10月5日），記者立刻為新機更新，實測打機、拍攝以及跑分，看看新系統更新後，有沒有成功解決過熱問題及有沒有為減少過熱問題而將將效能減低？

iOS 17.0.3升級後有沒有降頻？

記者就升級數小時後，先利用Geekbench 6跑分，就在iOS 17.0.2時，CPU單核心為大約2700及多核心約7000分、GPU則取得大約27000分；當升級至17.0.3後，CPU單核心為大約2900及多核心約7200分、GPU則取得大約26000分。跑分與之前相差不大，因此相信今次iOS 17.0.3的升級，並沒有將A17 Pro降頻，減低效能。

過熱問題有沒有解決？

iPhone 15 Pro Max在之前iOS 17.0.2時，記者實試拍攝或打機，大約10分鐘後都會感受到機身比較熱，最高大約達40度以上的溫度，雖然未算燙手，但對於手機而言亦不尋常。升級後，記者再次嘗試長時間拍攝以及玩《原神》，雖然機身都有開始發暖，但明顯比之前iOS 17.0.2沒那麼熱，測溫後，機身最熱的位置大約37度，明顯比起國外傳媒指曾發熱超過43度的溫度，明顯低了不少。

總結

iOS 17.0.3似乎真的成功為iPhone 15 Pro Max成功減低過熱問題，而且在沒有降頻之下完成，看來之前過熱問題真的只是iOS 17的bugs影響。不過，記者還會繼續為大家詳測，不知道大家升級後有沒有幫助呢？



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