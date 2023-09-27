macOS Sonoma正式推出，7大新功能果迷必更新｜最新macOS Sonoma終於正式推出，加入不少令人注目的新功能，令Mac用家更能有效率工作外，更可以提升用戶的生產力和創造力。由9月27日起果迷便可以免費更新macOS Sonoma，以下綜合7個必用的新加功能！



macOS Sonoma正式推出 加入不少實用新功能

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1. 全新小工具Widget和螢幕保護程式

macOS Sonoma 帶來了令人驚艷的小工具Widget，就如iOS般用家可以將它們直接放在桌面上，輕鬆進行互動。這些小工具Widget可以提供各種功能，例如查看提醒事項、播放媒體，以及控制家居設備。此外，新的螢幕保護程式展示了慢動作拍攝的美麗風景，使您的 Mac 體驗更具視覺吸引力。

十分實用的Widgets

2. 視像會議功能升級

macOS Sonoma 提升了任何視像會議app（如Zoom或Google Meet)的功能，引入了「演講者前置」和「Reactions」等新影片特效（流暢加入氣球、彩帶紛飛、心心等效果），以提高用家在視像會議中的表現。而且改良的「螢幕共享」選擇器簡化了共享內容的過程，只需點按 app 左上角的綠色按鈕，並在視像通話中選擇共享，即可從目前打開的視窗中輕鬆共享內容。

利用Zoom等像會議app，影片特效更佳

3. Safari 瀏覽器更新

Safari 瀏覽器官方指已成為全球最快的瀏覽器之一，macOS Sonoma 將它提升到了新的高度。新增的「私密瀏覽」功能提供更強的隱私保護，並新加「瀏覽主題」將瀏覽的內容按主題分類，讓用家更輕鬆地組織和訪問他們的瀏覽內容，用家更可以工作帳户和個人帳户登入同一個網站，並在兩者之間快速切換。此外，Safari 還可以創建網絡 app，提供類似於應用程序的體驗。

Safari 瀏覽器更新不少新功能

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4. 優化的遊戲體驗

macOS Sonoma 充分利用強大的 Apple 晶片，使 Mac 上的遊戲體驗更加出色。新的遊戲模式提供更流暢和一致的遊戲性，並降低音訊延遲時間，為遊戲愛好者提供更好的體驗。此外，引入了 Metal 3 技術，開發者可以輕鬆將遊戲移植到 Mac 上。包括《DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT》、《Stray》、《Fort Solis》、《World of Warcraft: Dragonflight》、《HUMANKIND》、《Resident Evil Village: Winters’ Expansion》、《The Medium》、《ELEX II》、《Firmament》、《SnowRunner》、《Disney Dreamlight Valley》、《No Man’s Sky》、《Dragonheir: Silent Gods》和《Layers of Fear》等大作都將會加入Mac系統之上。

macOS Sonoma加強了打機的效能，亦方便開發商移植遊戲。

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5. 混合工作和遙距專業工作流程

macOS Sonoma 利用 Apple 晶片的媒體引擎，實現了高效的遙距存取，對專業用戶非常有用。這使得從任何地方安全地存取和編輯內容創作工作流程變得更加容易，無論是在影片剪輯軟件中編輯還是製作 3D 動畫素材。

6. 輔助使用功能

macOS Sonoma 引入了一系列輔助使用功能，包括用於聽障用戶的助聽設備連接、語音轉換文字功能，以及其他功能，使 Mac 更加適用於不同用戶的需求。

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7. 其他更新

除了上述功能外，macOS Sonoma 還帶來了諸多其他改進，如更強大的 PDF 功能、備忘錄中的 PDF 支援、Siri 的簡化啟用方式、密碼共享功能、訊息 app 的改進、提醒事項 app 的功能增強，以及更多隱私和安全功能。

macOS Sonoma加入不少新功能

macOS只支援以下Mac主機，而且部份功能只可以在Apple Silicon M1／M2 晶片上實行：



－iMac (2019 或之後型號)

－iMac Pro (2017)

－MacBook Air (2018 或之後型號)

－MacBook Pro (2018 或之後型號)

－Mac Mini (2018 或之後型號)

－Mac Pro (2019 或之後型號)

－Mac Studio (全型號)

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