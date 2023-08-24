Sony 可攜式影院系統 HT-AX7 ，針對連Soundbar都嫌大部，希望在家中無論是配手機、iPad、電腦睇Netflix串流，都有環繞聲效果的輕量級用家！全套機不需鋪設任何電線、喇叭線，主機頂有兩隻飛碟型喇叭，駁住就充電，一拆開就自動連線變成後置speaker，睇兩聲道電影、打PS5都可模擬出surround sound！



化繁為簡、手機平板睇戲都有環繞聲效果

Sony HT-AX7 將Soundbar的功能簡化成藍牙喇叭，3隻機並沒有限死擺放的位置，可以跟住用家手持tablet、nb在任何空間隨處移動，且不需要做任何事前的定位調音，所有操作只需要1個手機app就能夠設定好，app內更有指南教你點樣擺放喇叭得到最好效果，好易用。

三件頭，兩個小喇叭以磁力吸付於機面，同時作為充電座使用。（鍾世傑 攝）

Sony HT-AX7本身並未有Dolby Atmos、THX等專門認證，靠Sony寫的混音演算法，以混音器將立體聲轉化成環迴立體聲，以及360 Spatial Sound Mapping 技術，模擬出影院級音效。

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HT-AX7電池續航時間長達 30 小時，急充10分鐘可用2.5小時夠晒長氣，3隻喇叭亦可以不做環繞聲效果，改為3機同步播歌，開派對時可以令全屋都聽到同一首歌曲。＄4299（9月30日前購買加送多1年原廠保養）另外還有防止爆音影響他人的夜間模式，以及加強語音、睇戲最合用的「語音模式」。＄4299（9月30日前購買加送多1年原廠保養 Sony：2833-5129）

只要關上「音場」模式，就會3機同步播歌，方便開party。（鍾世傑 攝）

Sony BRAVIA XR A95L 4K HDR QD-OLED Google電視

Sony 同步公布2023年最新電視系列新機BRAVIA XR A95L 4K HDR QD-OLED Google電視的最大尺寸款式， QD-OLED 屏幕採用 XR Triluminos Max 技術， 色彩表現比去年機種 A95K高約 200%，同時亦加強色彩亮度。雖然機身內的影像處理晶片型號與去年同級機一樣，但都有作出改良，通過 XR 4K 升頻將高清內容升頻到接近 4K 解像度。屏幕本身的揚聲器水準頗高，有 Acoustic Surface Audio+、Dolby Atmos 和 DTS:X技術。（65吋＄42990及55吋型號＄32990，由2023年8月22日至9月4日預售，9月5日推出）

Sony BRAVIA XR A95L 4K HDR QD-OLED Google電視

防水小喇叭Sony SRS-XB100

同日記者會又發表了新一代輕便防水speaker，尺寸跟一罐汽水相同SRS-XB100，電量長達16小時，擁有IP67防水防塵級別，配有多用途掛帶，適合任何形式的戶外活動使用。（全系列有4隻色，各售$449）

防水小喇叭Sony SRS-XB100（鍾世傑 攝）

👇全20款熱門Soundbar評測報告👇

另附上消委會SoundBar評測，涵蓋13個牌子共20款型號，售價由最平$1,300至最貴$22,000。評審的項目包括：音響質素／省電／使用方便程度。到底哪款SoundBar型號，性價比最高呢？聆聽效果

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