Apple Watch 9及Ultra 2 Double Tap實測，watchOS 10.1正式解放最實用功能，如何啟用+實用範例｜早前Apple公布Apple Watch 9及Apple Watch Ultra 2獨有的新功能「Double Tap／互點兩下」操作，終於將在watchOS 10.1更新後正式解放。而這非常實用的功能記者終於成功搶先實試，究竟如何啟用？實用效果如何？下文為大家分享。



Apple Watch 9及Ultra 2獨家新功能「Double Tap／互點兩下」功能將於預計10月內推出的watchOS 10.1更新，才會正式解放。雖然watchOS 10.1仍未正式推出，但記者就搶先為手上的Ultra 2升級watchOS 10.1 beta，可以立刻試玩「Double Tap／互點兩下」功能。不過就算升級後，都未正式可以使用，需要在手機或錶內作一些設定才可啟用。

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Apple Watch 9或Ultra 2設定開啟「Double Tap／互點兩下」功能👇👇

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記者將iPhone升級至iOS 17.1 beta及Apple Watch Ultra 2升級至watchOS 10.1 beta後，終於成功解鎖「Double Tap／互點兩下」的功能。而記者發現，如果成功將Apple Watch 升級至10.1，但手機仍未升上17.1，仍然可以使用互點兩下的功能。

記者實測過，互點兩下的操作反應十分靈敏，只需要將錶面面向自己，便可以隨時利用兩指點兩下作出操作。如果在主頁畫面，兩點後便可以打開智慧型疊放頁面，再點兩下便可以選擇不同的功能。另外，點兩下的操作，還可以在以下多個情景下使用，如「接聽電話」、「播放／停止音樂」、「計時器開始／停止」以及「回應訊息」操作等。手指兩點反應都非常準確，只要手指稍為用力的兩點，都可以很快作出操作回應，每10次大約都有8－9次成功操作。不過如果點得太細力，又或者點得太頻密，便會有機會未能感應，或許大家需要一點時間習慣。

👇無論是食指、中指或無名指與姆指互點，都能成功操作👇

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👇很多Apple Watch的功能都可以利用互點兩下來操作👇

Double Tap互點兩下這個功能，是否只限Apple Watch 9或Ultra 2才可以使用？根據Apple官方指「Double Tap／互點兩下」的功能需要利用手錶多個感應器來感應手部動作，再加上全新的S9晶片運算下才可以使用。舊Apple Watch就只可以使用功能接近的「輔助觸控」＞「捏兩下」來作似的操作，不過根據以往記者的體驗，「輔助觸控」＞「捏兩下」的功能反應比「Double Tap／互點兩下」慢一點及感應手部動作沒那麼準確，始終「輔助觸控」是為了有需要的人而設計的操作，所以反應及功能上始終沒「Double Tap／互點兩下」的好。

感應到互點兩下的操作後，可以看到錶面上出現「Double Tap」的logo。

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