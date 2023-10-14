YOASOBI Idol 雄霸日本動畫歌曲排名榜．萬人投票選昭和/平成/令和三代神曲｜對日本人而言，動畫歌並非兒歌、卡通歌，最近日Asahi TV舉行了「萬人之選、終於決定！令和VS平成VS昭和動畫歌排名榜」，分別選出昭和、平成、令和三個年代最令人難忘的「AniSong」20首動畫歌曲，當中令和榜由YOASOBI 作品玩晒！



昭和 Best 20（1926年～1989年1月）

雖然日本昭和年號由1926年起使用，但日本人正式為動畫製作主題歌，要數1963年起的黑白版《小飛俠阿童木》、《Q太郎》、《鬼太郎》等等。不過它們年代太久遠了，昭和TOP 20 大部份來自80年代的動畫，除了《高達》主題歌，值得一提安達充棒球漫畫改篇作，是最早以流行曲風格為動畫作曲，難怪有2首入選。

昭和動畫歌TOP 20 倒數



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13位《愛・おぼえていますか》｜超時空要塞劇場版主題曲，港版《真情流露》由陳慧嫻主唱



20位｜《想い出がいっぱい》譚詠麟《愛的替身》原版、安達充作品《美雪．美雪》主題曲



4位《Get Wild》｜城市獵人主題曲，小室哲哉所屬組合TM NETWORK作品，MV在香港拍攝！



平成 Best 20（1989年1月～2019年4月30日）

這時期的冠軍作品，相信沒有多少疑念，《新世紀福音戰士》的主題曲《殘酷天使的行動綱領》實在是天下無雙、一騎絕塵，洋子阿姨一曲唱足28年仍然大熱。而除了《SLAM DUNK》也有3首神曲入圍！

平成動畫歌TOP 20 倒數



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1位《残酷な天使のテーゼ》｜代表了整個平成時期的動畫歌曲，高橋洋子一曲唱足28年仍然大熱。歌詞改為貓叫的版本，也有3百萬點計，太可怕。



10位 《君が好きだと叫びたい》男兒當入樽第1代主題曲，一聽就想起鎌倉高校前的平交道，但不要去打卡阻礙交通啦。



15位 《前前前世》》《你的名字。》主題曲，曾經全城播到洗腦。



令和 Best 20（2019年5月至今）

令和霸王絕對是YOASOBI，超快節奏、超密歌詞的「Vocaloid 派」風格非常洗腦，共有3首作品打入令和TOP 20，當中為動畫《我推的孩子》創作的主題曲《IDOL》已有3億3千萬YouTube views，足以證明動畫歌曲的實力和影響力！而《鬼滅之刃》也是名曲的代名詞，4代主題曲全部入圍！

令和動畫歌TOP 20 倒數



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1位 アイドル｜YOASOBI，為動畫《我推的孩子》創作的主題曲《IDOL》，已有3億3千萬YouTube views。



2位 《紅蓮華》｜如果《アイドル》沒有出現，《鬼滅》主題曲《紅蓮華》仍會是日本K歌點唱榜的動畫歌冠軍。



11位 《Cry Baby》｜official髭男dism 為《東京復仇者》創作的主題曲，配樂編曲超正，主音男聲也一絕。

