香港模型店推薦｜11間知名模型店、模型迷遊香港必去｜在深水埗經營達44年的老鋪三和模型，近日忽然結業，門外更張貼了破產管理局的封鋪令，消息對玩具迷來講相當震盪。本文並非與大家話當年，反而精選介紹11間香港知名模型店，無論是本港玩具迷，或是來香港旅行的模型友／膠佬都必定要去！



別等執笠才去打卡｜必行11家香港模型鋪

三和模型原來已開業44年，主力賣鐵路模型，當然也曾配合潮流賣高達、也曾在店內設置迷你四驅車賽道，在長沙灣、深水埗區頗有名氣。不過有網民表示，近年該店似乎沒有新一代接班，貨品及服務均已追不上市場步伐，加上疫情影響令生意大不如前，至於破產原因就不屬本文討論內容。香港玩具店雖然可能多過米鋪，但多數是售賣完成品高達figure，不如來數一數香港現存有完成品展出、有模型工具賣的傳統模型店吧！不要等它們都離你而去時才感到可惜。

Google Map 圖片

01 旺角｜模型先生 Mr.MODELER

在汽槍、遙控模型車店林立的「槍鋪街」旺角廣華街、好景商場後面的仁安大廈，返貨速度都相當快，而且在同區內算便宜。老闆本來做銀行，因多次在模型比賽中得獎，加上太太和兒子都支持且幫手看鋪，於是就轉行開模型鋪。如果看到老闆在店內，都可以向他請教製作心得，教你買自己使用的模型工具(旺角廣華街一號仁安大廈8B鋪／6977 7450)

旺角廣華街一號仁安大廈8B鋪／6977 7450

02 旺角｜YM Studio

位於旺角星際城市商場旁的9/F樓上鋪，由阿星及幾位熱愛模型的後生仔經營，除了科幻模型，又有戰棋兵仔賣，近年甚至開發自己的模型工具，家中沒地方砌模型，還可在此租locker、租位慢慢砌，另一特色是有美少女及貓貓鎮店，宅宅必去。（YM Studio｜旺角山東街47-51號中僑商業大廈9樓905室）

+ 2

03 旺角｜千里達玩具模型

在洗衣街、亞皆老街那邊的一家旺角老字號，同時有遙控車、軍事、汽車、高達模型發售。定價或比其他店高一點點，但正好就適合你尋找市面已經賣清光的罕有貨色，難怪幾十年來都能經營下去。（九龍旺角洗衣街125號地下／23950043）

Google Map 圖片

04 深水埗｜福利模型

說自己去深水埗睇模型，幾乎就等如說先生去福利睇模型，是此區最具代表的鋪頭。店主「福姑」不論是入貨觸覺，還有社交網絡經營的手碗都非常出色。除了高達也有跑車模型及扭蛋玩具賣。留意此店常常會做突發特價，新年又會有特價福袋賣，去前可上其fb page 打定底。（九龍深水埗元洲街66A地下／2386 0233）

福利模型fb圖片

05 深水埗｜兆利隆模型

不少人將它與同區另一家發利隆模型搞亂，前者現在只做網店批發，並沒有結業。而兆利隆模型則仍然有門市，位置剛好就在已經業的三和左近，屬同類型的老式模型鋪，門外有勁大個飾櫃。商品種類有汽車、軍事、科幻模型，亦兼賣小朋友玩具。（深水埗荔枝角道344號／ 2361 9202）

兆利隆模型fb 網站

06 油尖旺｜田宮模型香港旗艦店（偉高模型）

1976年成立，主力代理TAMIYA 雙星的遙控車及模型產品，發起不少迷你四驅車相關活動、比賽，早幾年有部紅色的士迷你四驅車，都是偉高模型與雙星合作開發。（油麻地東方街7號／2384 0003）

偉高模型有限公司 (Waigo Model Hobbies LTD)fb 圖片

+ 2

07 油尖旺｜利廣模型

專營各地名牌火車模型、鐵路模型沙盤及周邊配件模型，他們的網店做得也很出色，接受外地郵購。但門市還是很值得去逛逛，就在旺角不遠處的油麻地廟街、永星里交界。

08 油尖旺｜康田模型

去開油麻地，還記得要去一去康田模型，就在佐敦彌敦道345號，永安百貨後面。軍事模型由海陸空軍都齊全，有很多市面少見陸美品牌商品。（佐敦彌敦道345號／2385 0623）

康田模型 fb圖片

09 觀塘｜智高模型閣

前身為觀塘裕民坊知名的偉利模型公司，屹立觀塘逾30年，後來由第二代接手轉型為樓上鋪（離港鐵站很近的），地方夠大，也有很多模型工具發售。（觀塘觀塘道404號時運工業大廈6樓B室／2343 1668）

智高模型閣 fb圖片

10 觀塘｜Kidult United 共童体模型玩具專門店

新一代後生仔鋪，年輕的模型友如果很怕老店那種霸氣，去這間就輕鬆得多，這裡除了大量高達、科幻模型，也有兼賣男孩子最愛的figure、合金玩具。（開源道52-54號豐利中心1樓1A室 2602 6466）

11 元朗｜榮興玩具店

想不到在元朗區有一家返貨極快、追近市場的舊式「書局形模型鋪」，店內款式好快，有時雖然比旺角貴一點點，但一來一回都要車錢，坐那邊，又或是剛好經過，都值得一去。（元朗福德街22號／ 2475 9468）