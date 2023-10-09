iPhone 15 Plus就是雞肋？分析優缺點後你會明白為何少人購買

iPhone 15系列正式開售，不出意料iPhone 15、iPhone 15 Plus兩款機型迅速破發，尤以後者更為嚴重，甚至當天還出現了減價拋貨的黃牛賣家。作為在iPhone 14系列中取代mini的最新版本，它的出現並沒有受到用戶的歡迎，甚至出現了「懂iPhone的不買Plus」的聲音。



今天，我們就從iPhone 15 Plus的優缺點切入，聊聊它是否會步mini後塵。

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1、iPhone 15 Plus的優勢

相比iPhone 15，iPhone 15 Plus主要是將屏幕尺寸從6.1英寸提升至6.7英寸，電池容量提升約20%。

沒錯，就這麼多升級。它的屏幕大小和iPhone 15 Pro Max一樣，但沒有Pro Max的ProMotion自適應刷新率技術、AOD顯示，純粹比標準版大一圈。

這款機型的優勢很明顯，根據調查絕大多數消費者都對更大的屏幕情有獨鍾，小屏旗艦不僅對內部元件的堆疊工藝要求更高，賣得還不好，吃力不討好誰願意做呢？所以現在國內的Android手機廠商也基本沒有小於6英寸屏幕的新機發布了。

比iPhone 15更大、更耐用，這也就是iPhone 15 Plus的優勢所在了。曾幾何時庫克決定讓Plus取代mini版本時，可能認為這兩項優勢足以獲得用戶的青睞，但還是被僅佔系列11%的銷量數據狠狠打臉。

2、iPhone 15 Plus的缺點

接下來，我們來談談iPhone 15 Plus的缺點。

首先，定位上就比較模糊，系列其他三個版本用戶畫像都比較明確：標準版對應想嚐鮮，預算沒那麼充足的果粉，Pro版本對應想體驗最新升級點，有一定性能要求的果粉，Pro Max則是目前市面上最能代表「一步到位機」的旗艦之一。

反觀Plus，它不像其他三位有着固定的用戶群體，比標準版大一點就貴了1000塊，這個性價比更不能吸引新用戶，可以說是於新用戶、舊用戶都不討喜。

我們再從產品力上入手，iPhone 15 Plus雖然有幾項大幅升級，包括用上了「動態島」，但受限於60Hz刷新率的屏幕，這座動態島的體驗並不怎麼好，動效看上去有些拖沓；而iPhone 15 Pro不僅是120Hz，還有ProMotion，省電還流暢，可以說是用了Pro版就看不上標準版了。

影像方面，iPhone 15 Plus用上了4800萬像素的主攝，並且這顆主攝擁有「光學品質」的2倍焦段變焦能力。實際上就是去年iPhone 14 Pro系列上通過主攝裁切帶來2X變焦的那個效果，但Pro版這次的影像更豪華，Pro Max甚至都有5X光學變焦了。

不難想象，差1000塊就能入手全方面配置升級的iPhone 15 Pro，Plus的受眾就更少了。

3、總結

就在今年，iPhone 14 Plus曾多次降價，每次網絡上都會傳出「原來Plus這麼香！」其實，iPhone 15 Plus並不是說自己有多差，最主要的問題還是定位模糊，價格低一些肯定會有更多果粉選擇入手。

如果你喜歡大屏，也可以選擇之前發布的iPhone 14 Pro Max，價格也不會高到哪裏去。

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