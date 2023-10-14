iPhone影相常有鬼影原來與藍寶石保護鏡有關？國產機用這方式克服

前不久，iPhone 15系列正式發布，相較前一代，iPhone 15系列在影像方面的進步可圈可點，一方面標準版主攝也升級到了4800萬，另一方面，Pro Max也搭載了全新設計的光學長焦鏡頭，變化還是比較明顯的。



聊到iPhone的拍照，「鬼影」一直都是個熱門話題，那麼這一代的iPhone 15系列是否有改善呢？

老實說，筆者自己之前一直沒摸到手機，只是從其他人口中聽到過，iPhone 15系列「鬼影」依舊，直到我自己用了一次，發現還真不是這麼回事。

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此前筆者用的都是iPhone 14 Pro，「鬼影」問題就很嚴重，夜間拍攝點光源出現「鬼影」的幾率相當高，但iPhone 15系列卻並沒有給過我這種感覺。當然，我說的是出現幾率變低了，並不是徹底改善了，在某些特定場景下，還是會出現比較明顯的「鬼影」現象。

可能很多人要問了，為什麼蘋果手機拍照「鬼影」出現的如此頻繁，而國產Android手機卻很少見呢？

事實上，很多手機都會存在「鬼影」問題，並不侷限於iPhone，但iPhone的「鬼影」很常見卻也是事實。產生「鬼影」的原因是多方面的，首先就是由於鏡頭內部反射、散射或衍射等光學現象造成的。當光線進入手機的鏡頭後，會在鏡頭內部的各個表面進行反射，這些反射的光線最終會匯聚到圖像傳感器上。

此外，光線在鏡頭內部還可能發生散射，這是由於鏡頭內部的光學元件表面的不規則性或者內部介質的不均勻性導致的，還有一種可能就是光的衍射，有一部分光線偏離了原來的傳播方向，光線同樣會匯聚到圖像傳感器上，最終形成一個明亮的區域，這就是我們所說的「鬼影」。

iPhone拍照時「鬼影」頻繁出現，個人猜測可能還是與使用藍寶石玻璃保護鏡頭有關。藍寶石玻璃是一種硬度極高、耐磨性好的材料，很多iPhone手機會在鏡頭上加上很厚的藍寶石玻璃，但藍寶石玻璃折射率很高，加厚過的藍寶石玻璃更是如此，這就導致光線很容易出現偏離，也就容易產生「鬼影」。說到底，iPhone手機賣得貴，防護方面就要做到位，無形中也成了一種束縛。

除此之外，鍍膜也是重要原因。一般來說，鏡頭表面的鍍膜是為了減少光線的反射，讓更多的光線通過鏡頭。如果鍍膜的質量不好或者鍍膜層數不夠，就會導致光線在鏡頭表面的反射增加，從而加重「鬼影」現象。

需要注意的是，如果鏡頭表面有污漬或者指紋等，也會影響光線的反射。這就是為什麼建議大家在拍攝前要擦一擦鏡頭，很多時候，擦一擦鏡頭往往可以解決90%的「鬼影」問題。

針對「鬼影」，蘋果其實也做了不少努力，比如通過多種算法來改善，包括HDR技術和智能HDR等等。而在硬件方面，iPhone也使用了高質量的鏡頭和光學元件，還採用了多層鍍膜技術，以減少光線的反射和散射，從而降低「鬼影」現象的出現。

國產影像旗艦方面，在克服「鬼影」「眩光」上，vivo做的也很不錯。比如vivo X90 Pro+採用了一英寸蔡司主攝，具備f/1.75大光圈和高阿貝數的單反級玻璃鏡片，還鍍上了蔡司T鍍膜，徹底消除眩光和鬼影，極大增加了進光量。

其後置四攝鏡組採用了ALC亞波長仿生結構鍍膜、雙低反AR/SWC超低反光鍍膜、IRCF色素旋塗工藝以及超低色散高透玻璃鏡片+AOA工藝等先進技術，進一步降低了夜景拍攝可能出現的「鬼影」「眩光」現象。也正是因為這些措施的實現，才使得vivo X90 Pro+可以拍攝出更加清晰通透的夜景視頻和樣張。

最後還是要提醒大家一句，「鬼影」現象並不能被百分百克服，想要避開它，除了前面說的，拍攝前要擦一擦鏡頭外，最好的方法可能是調整拍攝角度或照明條件，如果不嫌麻煩，也可以試一試手動調節，比如大部分手機在專業模式下，都可以手動調整曝光、對焦和白平衡等參數，根據現場來調整這些參數，也有助於改善「鬼影」。當然，如果你覺得太麻煩，偶爾也可以試一試相機中自帶的濾鏡，換一個色彩模式，說不定也會有很好的表現。

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