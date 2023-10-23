如何建立WhatsApp虛擬替身？還能製作不同情緒和動作獨創Sticker
撰文：T客邦
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對於隱私較為注重的人來說，虛擬替身很適合用於代表個人形象，因此這幾年許多社交、社群類型的服務，都陸續加入虛擬替身的功能，其中也包含了 WhatsApp 這款老牌即時通訊軟體，其虛擬替身已於去年底時面向全球開放。
而在近期的更新中，還加入了生成貼圖功能，系統會依據替身的外型，再製作出專屬貼圖，每個貼圖都有著不同情緒和動作，方便用戶在聊天時使用。
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步驟1. 進入 WhatsApp 的設定頁面，即可發現「虛擬替身」的選項。
步驟2. 按照畫面指示，點選「開始設定」來建立自己的虛擬替身。
步驟3. 包含臉型、身材、配件和衣服都可以自訂，也可按鏡子圖示開啟手機前相機與自己對照。
步驟4. 建立完成後回到虛擬替身頁面，可點選「建立個人頭像」來替換大頭貼。
步驟5. 預設有數種不同姿勢與背景可以選擇，完成後按下綠色勾勾即可套用。
步驟6. 在聊天的時候，也可使用自動生成的虛擬替身貼圖來代替文字表達。
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