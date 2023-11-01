Google限制搜尋成人網站如FANZA/虎之穴｜老司機成功破解可以色色｜近年歐美「政治正確」左派風氣盛行，二次元、動漫文化和成人動漫往往成為政確的逼害對象；最近日本、香港和台灣都有人回報突然無法在Google上搜尋到各個大型成人網站，令人誤以為Google爸爸是否出手「制裁」成人網站。



懷疑Google出手「禁色」 搜尋成人內容網站結果大減

從昨天（10月30日）晚上開始，在日本推特（Twitter，現「X」）上就有「災情」傳出，表示無法由Google搜尋到「DLsite」、「FANZA」、「melonbooks」、「とらのあな」（虎之穴）等售賣日本正版成人內容的網站。

相信不少「老司機」都曾在DLsite上購買過同人誌、成人遊戲、成人音聲等作品。

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日本成人畫師「猫乃またたび」昨晚就在推特上發帖，表示無法在Google搜索到日本成人網畫網站「Komiflo」（コミフロ）；再嘗試搜尋另一成人內容網站、DMM旗下的「FANZA」也無法找到主頁，僅能找到DMM網站上關於FANZA的支援說明頁面；於是就發帖詢問是否Google出手「制裁」不能再搜索到成人網站。而除了猫乃またたび之外，也有不少人在推特上反映類似情況。

https://x.com/nknmttb_nitijo/status/1719140269751443556?s=20

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解救有方法

面對「禁色」問題，另一日本畫師「円之怜」則在推特上分享目前的解決方法，就是進入Google Chrome的設定將「個人化搜尋」關閉後再重新啟動Google Chrome，就能正常重新搜索到各大成人網站。

https://x.com/masochist_high/status/1719162319362773401?s=20

記者以個人的Google帳號測試，亦發現有同樣情況：搜索「DLsite」無法直接找到該網站，而只能找到其他全年齡網站上關於DLsite的報導，如YouTube上的介紹影片及維基百科的頁面等。但在關閉「個人化搜索」再重新啟動chrome之後，就能正常搜索到DLSite網站了。

按圖放大關閉Google「個人化搜索」方法：



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另外也有網民反映只要在「搜尋結果語言和來源地區」中新增「日文」後，亦可以解決找不到成人網站的問題。方法是Google頁面右上設定（齒輪）>更多設定>其他設定>語言與地區＞語言與地區>結果語言和來源地區>結果語言篩選器，將「日本語（日文）」新增後便能正常搜尋到日本的成人網站。

而最後還有一個更直接的方法，就是使用「無痕視窗」、不登入自己的Google帳號，就不會影響搜尋結果。

從以上的解法方法所見，件事未必是Google有意過濾成人網站搜尋，較為可能是新的「個人化搜尋」功能出錯，又或搜尋演算法出了問題等。

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