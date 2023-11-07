韓國床蝨恐殺入香港？消委會教4招治床蝨 吸塵機原來咁用好有效｜韓國爆床蝨蟲禍，首爾、仁川、大邱等多個城市的公共場都都有出現床蝨。由於床蝨有機會隨衣物帶到其他地方，去韓國玩的旅客也要小心床蝨可能會隨行李帶回香港，一但在家中滋生，就有可能在裂縫和縫隙中大量繁殖。想防治床蝨，可以參考消委會的 4 個方法。



吸塵機殺床蝨

現時市面有部分吸塵機配有除塵蟎功能，但除蟎不同除蝨，吸塵機可以去除床蝨嗎？消委會分享，原來可以先在吸塵機的集塵袋中加入一些殺蟲劑，再用吸塵機在牆壁、牆紙、床架、衣櫃、衣物、被褥、梳化、窗簾等抽吸捕捉四處逃逸的床蝨。當床蝨吸入集塵袋後，就會因殺蟲劑已中毒死亡。

另外也能使用會噴出高溫蒸氣的機器，以約 80°C 的溫度消滅表面及藏在床墊、梳化墊、家具細縫的床蝨。不過這類家電需要特別選購，如Kärcher的高壓蒸氣機。

高溫殺床蝨

一定要徹底清潔衣物

只要有床蝨曾出現過，其實就應要把衣物、床單、窗簾徹底清潔。消委會分享，可以先用密封厚膠袋或膠箱盛載要清潔的衣物，再用不低於 80°C 的熱水浸泡，最好再用乾衣機把其用高溫焗乾。清潔完成後，要再確保沒有床蝨後繼使用，以免床蝨再次滋生。

如床蝨問題太嚴重，就要找專業的滅床蝨公司處理

化學殺床蝨

由於床蝨會藏在縫隙、隱閉處，可能吸塵機難以吸走，可以噴灑或注入具殘留性的殺蟲劑放在縫隙中，確保殺蟲劑能滲透到床蝨藏身處。同時，也可以使用天然矽藻土製成的粉劑，放在床蝨或會出現的位置，以磨損床蝨表皮，使其脫水而死。如沒有信化自己處理，又或家有小朋友、老人家、寵物，則建議聯絡滅蟲專家處理。

資料來源：消委會