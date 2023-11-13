PS5 Slim 新版主機早前（10日）在日本出貨，不少網民收到新機後都在網上分享新舊機對比合照，新機真的小巧得多！但新機用家卻發現新版PS5 Slim存在著一個嚴重問題，且比舊版主機更嚴重，網民直言達到令人「頭痛」的程度。



PS5 Slim 機身縮水一圈、更容易扮Router

原版PlayStation 5 主機於2020年11月12日上市，3年後終推出瘦身版PS5 Slim主機（其實新機並無改名，方便閱讀會照叫PS5 Slim），由於SIE不改外觀設計、只是直接縮細機身尺寸，如果只看新機的官圖，的確會以為跟舊版機一樣巨型，學似曼聯球迷大叫：「咪一X樣！」但真正看到網民在Twitter（現為X）、facebook上機迷分享新舊機合照後，才發現新機高度矮了一截，整體不只縮水了一圈，前排面板上的USB-C插頭及電源掣排列更緊湊，更容易扮Router。

Ryo @ryochans07s 相片

另外網民還稱讚PS 5 Slim 主機外殼由一片過鏡面，改為上下兩片1令面、1啞面，從下圖就可以發現了，機身上方會發射電腦屏幕畫面，下半截就啞色不反光，簡單改變就帶出了很豐富的層次感。

PS 5 Slim 主機外殼由一片過鏡面，改為上下兩片1令面、1啞面。（モグのしっぽ🐱 @mognosippo 圖片）

新版PS5 Slim無論是光碟版主機還是數碼版主機，包裝盒都比舊型號細了一圈，一般玩家收藏方便，水貨佬放上大飛走私的運輸成本都節省了不少，win win。

令人頭痛的低頻噪音變得更嚴重？

由於PS5機身體存在高熱，所以一開機就會聽到抽氣扇的低頻噪音，如果你家中環境寧靜，噪音就會特別明顯。那PS5 Slim有沒有改善這弱點？對不起，用家報告表示機身薄了，有網民以儀器收集讀數，PS5 Slim噪音問題反而比舊機更嚴重，有些人甚麼表示聽到這些噪音後有頭痛反胃的狀況。（下文有原po連線，可以睇片聽聽那噪音）

不過，新機縮水始終是很吸引，而更重要是排版連記者自己都好想玩《人中之龍7外傳》和《蜘蛛俠2》、《Robocop》，希望香港行貨盡快推出新版PS5 Slim主機啦。別只是減價清理原版PS5主機舊貨：