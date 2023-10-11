PS5 slim版薄機11月開售！分光碟／數位版兩型號｜索尼互動娛樂SIE在（10）日於PlayStation Blog 發布 PlayStation 5 全新款式主機，而且不用等太久，11 月 10 日就正式開賣（香港未定）。



縮細30%且更輕｜性能不變

PS5 輕薄版主機與原版一樣分兩種版本：光碟版售價 6 萬 6,980 日圓（折合約 $3,522 港元），數位版日本定價 5 萬 9,980 日圓（折合約 $3,154 港元），性能不變，機身體積縮小 30％ 以上，重量則分別減輕 18%（光碟版）、24％（數位版），儲存空間一氣擴大至 1TB 。

追加可折式光碟機｜可以後補

新機看上去仍然很像一部巨型的Router及空清機，流線白色機身變得更滿曲線，垂直擺設時，較薄的機頂比原版更纖幻。過去一體成型可折可換色的機殼，改為4塊一組（頂底各2塊）新構造加設了可拆式光碟盤，如果你買了數位版，將來可另外補買光碟機（11,980日圓／約 ＄630 港元），這做法既方便壞機時自己換光碟盤不用送去修理，將來也可能有其他升級方案。

追加可折式光碟機｜可以後補購買，亦方便壞機時自己換機免送修。