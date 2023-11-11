各位AirPods Pro用家，會不會常常單邊耳仔無聲，又或是其中一邊耳機特別快耗盡電池？台灣PTT有位網民，近日因為去Apple Store補購掉失的AirPods Pro耳機盒，遇到特別好人的天才，曝光了單邊耳機常沒電的原因，原來解決方法「一字咁淺」。



耳機連接｜左右耳略不同

事主本來只是去Apple Store補購充電盒，但因為店方有提他，可以帶同舊耳機來，幫他做一次手機+充電盒+耳機的連線配對。過程中事主就開始跟天才談起單邊耳機為何消耗特別快的情況。（原文）原來真無線藍牙耳機雙耳之間，還有跟手機之間都是靠藍牙連接，舊型真無線耳機多數以右耳為「主耳機」，由它負責與手機連線，並作為駁橋將資訊傳送到左耳，其負責的連接工作較多，所以會較快冇電。

有時單邊AirPods耳機會較快冇電。

發展至今，藍牙左／右耳機構造已經統一，現時 iPhone 已經可跟左／右耳單邊AirPods連線使用，但當雙耳使用時仍舊會隨機選一邊耳機當作「主耳機」，負責連線具取用其收音咪作hand free通話，耗電量自然比另一邊耳較大。

而天才就爆料，原來iPhone選那邊耳做「主耳機」是看用家習慣：「如果你習慣先戴左耳，那耳機就會自動將收音咪設在左耳，左耳的耗電自然比右耳快。」耳機內鋰電池翻充次數愈多，壽命折損就會愈快無電，而解決／補救的方法如下：

1.大約使用一個月左右，將兩隻耳機都放回充電盒內、關蓋；之後打開藍牙連接表，將已配對的AirPods資料清除。



2.重新打開充電盒蓋，長接盒的連接鍵。之後，如果之前右耳較快沒電，今次你先將左耳機取出戴上，那iPhone就會將左耳機設為「主耳機」，之後才戴右耳，如此一來耳機耗電情況就會平均一點。



定時做一次重新連接，可幫助耳機單邊耗電太快的問題。

清潔耳機充電盒也有幫助

另一個單邊耳機快冇電的原因就更簡單，可能充電盒其中一邊耳機槽低下有污物，阻礙了耳機跟機盒連接，影響充電。此時只需要用沾有酒精的棉棒清潔耳機插槽底部，就可改善充電口連接。

用沾有酒精的棉棒清潔耳機插槽底部，就可改善充電口連接。

👇AirPods Pro 單邊都可降噪｜13招隱藏秘技👇

ANC降噪耳機，一般都需要同時戴上左右耳才會發揮效果，只開動單邊降噪，聲音會非常奇怪吧。但其實亦有一些人，只能單一邊耳機（比如單耳聽不到聲音的朋友），Apple非常細心，連「使用一只AirPod設定降噪模式」的功能都有預備。最後，可以再點圖放大眕其他13招AirPods使用秘技。