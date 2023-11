PS5雙十一優惠、買主機慳$930|食住「雙11購物節」熱潮,PlayStation 5主機將以惠價發售,最高可節省港幣930元!而同時11月10日亦有《決勝時刻:現代戰爭III 2023》推出,出機打FPS、今日就可以開始去「藍店」預訂「雙11購物節」買機優惠。



主機雙十一特價、最多慳$930

多款一般光碟版、遊戲同捆版,甚至Spider-man 2 特別色主機都有折扣,當中基本光碟版主機由港幣4,380元減到港幣3,450元,節省高達$930元。

PS5主機 – 決勝時刻:現代戰爭III 2023同捆組|原價港幣4,880元|特價港幣3,950元

PS5主機 – Marvel’s Spider–Man 2限量版同捆組|原價港幣5,180元|特價港幣4,250元

PS5主機 – Marvel’s Spider–Man 2同捆組|原價港幣4,880元|特價港幣3,950元

PS5主機 – EA Sports FC 24同捆組|原價港幣4,880元|特價港幣3,950元

PS5主機 – 雙DualSense無線控制器同捆組|原價港幣4,880元|特價港幣3,950元

PS5主機 – FINAL FANTASY XVI同捆組|原價港幣4,880元|特價港幣3,950元

PS5主機 – Marvel’s Spider–Man 2限量版同捆組|雙十一優惠4,250元

配件類優惠價一覽 |原價|雙十一特價

PULSE 3D無線耳機組|港幣798元|港幣718元

PULSE 3D無線耳機組(午夜黑)|港幣798元|港幣718元

PULSE 3D無線耳機組(深灰迷彩)|港幣798元|港幣718元

PULSE 3D無線耳機組(深灰迷彩)雙十一優惠718元

遊戲優惠價一覽 |原價|雙十一特價

PS5 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales|港幣398元|港幣158元

PS5仁王合輯|港幣568元|港幣158元

PS5 God of War Ragnarök|港幣568元|港幣308元

PS5 Ghost of Tsushima導演剪輯版|港幣568元|港幣238元

PS5 跑車浪漫旅7 GT7|港幣568元|港幣238元

PS5 The Last of Us Part I|港幣568元|港幣308元

PS5 Forspoken|港幣568元|港幣288元

PS5 跑車浪漫旅7 GT7 雙十一優惠港幣238元

網民:夠平就得唔介意厚機|手掣唔減價好不滿

有網民在Sony FB 留意指香港PS清舊貨等薄版推出,但亦有人認為薄版不是薄了很多,只要打到機就咩版都照殺。亦有人投訴,最易壞而且定價超高的PS5手掣:DualSense無線控制器竟然沒有優惠價,覺得優惠不夠吸引。

PS5優惠折扣只會在PlayStation Authorized Dealer、SONY Store及特許經銷商提,詳情及店鋪清店可以在此看到:https://www.playstation.com/local/retailers/