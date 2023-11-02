PS5雙十一優惠、買主機慳$930｜食住「雙11購物節」熱潮，PlayStation 5主機將以惠價發售，最高可節省港幣930元！而同時11月10日亦有《決勝時刻：現代戰爭III 2023》推出，出機打FPS、今日就可以開始去「藍店」預訂「雙11購物節」買機優惠。



主機雙十一特價、最多慳＄930

多款一般光碟版、遊戲同捆版，甚至Spider-man 2 特別色主機都有折扣，當中基本光碟版主機由港幣4,380元減到港幣3,450元，節省高達＄930元。

PS5主機 – 決勝時刻：現代戰爭III 2023同捆組｜原價港幣4,880元｜特價港幣3,950元

PS5主機 – Marvel’s Spider–Man 2限量版同捆組｜原價港幣5,180元｜特價港幣4,250元

PS5主機 – Marvel’s Spider–Man 2同捆組｜原價港幣4,880元｜特價港幣3,950元

PS5主機 – EA Sports FC 24同捆組｜原價港幣4,880元｜特價港幣3,950元

PS5主機 – 雙DualSense無線控制器同捆組｜原價港幣4,880元｜特價港幣3,950元

PS5主機 – FINAL FANTASY XVI同捆組｜原價港幣4,880元｜特價港幣3,950元

PS5主機 – Marvel’s Spider–Man 2限量版同捆組｜雙十一優惠4,250元

配件類優惠價一覽 ｜原價｜雙十一特價

PULSE 3D無線耳機組｜港幣798元｜港幣718元

PULSE 3D無線耳機組（午夜黑）｜港幣798元｜港幣718元

PULSE 3D無線耳機組（深灰迷彩）｜港幣798元｜港幣718元

PULSE 3D無線耳機組（深灰迷彩）雙十一優惠718元

遊戲優惠價一覽 ｜原價｜雙十一特價

PS5 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales｜港幣398元｜港幣158元

PS5仁王合輯｜港幣568元｜港幣158元

PS5 God of War Ragnarök｜港幣568元｜港幣308元

PS5 Ghost of Tsushima導演剪輯版｜港幣568元｜港幣238元

PS5 跑車浪漫旅7 GT7｜港幣568元｜港幣238元

PS5 The Last of Us Part I｜港幣568元｜港幣308元

PS5 Forspoken｜港幣568元｜港幣288元

PS5 跑車浪漫旅7 GT7 雙十一優惠港幣238元

網民：夠平就得唔介意厚機｜手掣唔減價好不滿

有網民在Sony FB 留意指香港PS清舊貨等薄版推出，但亦有人認為薄版不是薄了很多，只要打到機就咩版都照殺。亦有人投訴，最易壞而且定價超高的PS5手掣：DualSense無線控制器竟然沒有優惠價，覺得優惠不夠吸引。

PS5優惠折扣只會在PlayStation Authorized Dealer、SONY Store及特許經銷商提，詳情及店鋪清店可以在此看到：https://www.playstation.com/local/retailers/