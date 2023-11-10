Insta360 GO3實測｜Insta360早前推出GO3，新機不單輕量化大小及重量，便攜性更高外，更加入不少實用新功能、全新的Action Pod機身充電，拍攝質素亦提升不少。記者早前將新機入手實測，旅行時即試新機值不值得用家入手。



GO 3 拍攝實測

最新一代的Insta360 GO3機身非常輕巧，而且更比上代更輕便，姆指般的size，只有35g重，無論磁吸在身上，或吸在不同的金屬面上拍攝都非常方便，亦不會覺得累贅。而且鏡頭夠wide，亦可以拍攝高達2.7K影片，實在非常合適拍攝第一身的VLOG生活影片或運動影片。記者覺得新機另外最方便的地方，便可一按即拍的功能，其QuickCapture快速拍攝功能，只需輕按相機，即可隨時開機即拍，比手機拍片更為方便。

記者旅行時利用Insta360 GO 3拍攝不少vlog，非常很方便。

Action Pod擁有IPX4防水設計而相機更有IPX8防水設計，可以結合到5m（16 英呎）令新機非常適合在任何地方捕捉即時影像。而且新機更配備了FlowState防震技術，這方面在實測時十分出眾，就算記者在移動行走邊拍，影像都非常穩定。而且其360度水平校正，就算不小心將鏡頭放歪，都可以拍攝出正常水平的影像，這方面亦都非常實用。

新增了幾個不同的錄製模式，包括預錄製、循環錄製和定時拍攝，對於用家想在特定時間開機並開始錄製，更為方便。

Action Pod機背的可反式屏幕，取景更為方便。

全新設計Action Pod非常實用

新機加入Action Pod充電盒設計，只需要將GO3放入Action Pod內，不單可以當作充電盒使用，可以最高令GO3的續航力增至170分鐘，比很多同級的Action Cam更為長氣（就算單單相機都有高達45分鐘續航力，亦都十分夠用）。另外，更擁有一個可反式2.2吋觸控屏幕在機身背後，就算不連上手機，都方便用家取景及操作。Action Pod 和相機與相同的磁性支架兼容，確保輕鬆裝設上機。同時Action Pod還可以無線與相機連接，就算相機不放在Action Pod內，都可以當作遙距控制、取景之用。

Action Pod可與鏡頭分離使用，毋需手機都可以無線操作。

跟機配件非常好用

以往Action Cam跟機的配件大都最多只有防水殼或一般mount支架，但這一套Insta360 GO 3卻跟機的配件有點不同，而且大都非常實用。首先「磁吸掛繩」，一個圓形磁鐵掛繩可以戴在脖子上，然後放在衣服下面，讓 GO3 可以隨時以第一身視點拍攝，而且更貼心地追加一個昂角配件，令拍攝時不會一路向下；「簡易夾」更是罕見跟機的配件，專為戴帽子的設計，可以將 GO3 緊貼在頭頂上方，實現解放雙手，以高角度拍攝，亦都可以調校上下角度，十分方便；而記者覺得最好用的配件便是「轉向支架」，它以強力磁力吸著主機的快拆支架設計，配上可重複使用的黏性支架。不單可以快速拆下，而且它更可以簡易調節設計，從多種角度進行拍攝。用家更可以將支架還可以擰開，露出一個 1/4 英吋的安裝點，用於連接自拍棒或三腳架。

隨機附送的快拆支架，十分實用。

可重複使用的黏性支架，可隨時貼在不同表面拍攝。

AI剪片工具易用

當大家拍攝完畢，可以直接將GO3連接手機的專用Insta360 app，不單用來儲存影片之用，更有不少教學拍攝、剪輯和AI剪輯功能，令新手都可以簡單拍攝及剪輯出眾的影片。首先它的FreeFrame模式，用家可以在拍攝後修改素材的縱橫比，如9:16 Instagram Reel 的相同剪輯編輯為16:9 YouTube 影片，一片多用。 另外，內置的AI 智慧剪輯科技會自動識別、整理精彩時刻，並將它們編輯成只屬於用的的片段。簡明易懂的介面，新手都可以簡單操作，這方面亦都是對不少用定非常貼心的功能。而且記者利用AI剪片功能，只需要輸入簡單的要求，如片長等，只需等一會便可以簡易地剪輯出自我風格的影片，而且更可以利用剪輯工具作微調，十分方便。

可以利用官方Insta360 app，以AI協助快速剪片，非常方便。

11.11 雙11優惠

新機基本套裝售價為$3058起（內存32GB起標），如果在雙11的限定期間於官網購買（11月1日-11月14日），更有額外95折，不用三千元就可以購入，想買的朋友不要錯過。