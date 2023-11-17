iPhone SE4外型搶先看！iPhone14機身配4800萬主鏡頭、還有動作鍵
撰文：獲殼依毒間
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iPhone SE4外型搶先看｜Apple 在 2022 年發布了第 3 代的 iPhone SE，其性價比大獲好評。外界分析，iPhone SE 4有望在2024年發表，填補蘋果產品線中的入門級定位。知名 YouTube 頻道 AppleTrack 近日依據最新傳聞，不久前就發布了一系列的 iPhone SE4 的 3D 模型圖。
根據流出的傳聞指，新款 iPhone SE4 的外型主要參照 iPhone 14 製作，預計將配備 6.1" OLED螢幕，尺寸比上代增加不少，邊框較為窄小，刪走 TouchID 之後改用小型瀏海設計，故亦將支援 Face ID 臉部辨識解鎖。
iPhone SE4 的定位仍為 Apple iPhone 產品線中的最入門及小尺寸的選擇，但硬體規格將有較大提升，並追貼現行的其他 iPhone 出品，例如充電介面會改用最新的 USB-C 插槽，另外還有望搭載現時還只得 iPhone 15 Pro 系列擁有的 Action Button 動作按鈕。
雖然機型與 iPhone 14 相似，但傳聞就指出 iPhone SE4 只會具備單主鏡頭，不過在規格上對比 SE3 時的 1200 萬像素鏡頭有所提升，目前最大機會是與 iPhone 15 系列看齊的 4800 萬像素鏡頭。
iPhone SE4 重量預估約為 165g，比 14 系列輕約 6g ，主因是只配備單一鏡頭。售價方面，預測將從＄479美元起跳、並在 2024 年正式發售，若然傳聞規格屬實，它將會是性價比最高的 iPhone，難怪有不少用戶都對其十分期待。