iPhone SE4外型搶先看｜Apple 在 2022 年發布了第 3 代的 iPhone SE，其性價比大獲好評。外界分析，iPhone SE 4有望在2024年發表，填補蘋果產品線中的入門級定位。知名 YouTube 頻道 AppleTrack 近日依據最新傳聞，不久前就發布了一系列的 iPhone SE4 的 3D 模型圖。



根據流出的傳聞指，新款 iPhone SE4 的外型主要參照 iPhone 14 製作，預計將配備 6.1" OLED螢幕，尺寸比上代增加不少，邊框較為窄小，刪走 TouchID 之後改用小型瀏海設計，故亦將支援 Face ID 臉部辨識解鎖。

iPhone 14 製作，預計將配備 6.1" OLED螢幕，尺寸比上代增加不少（圖 Apple Track）

iPhone SE4 的定位仍為 Apple iPhone 產品線中的最入門及小尺寸的選擇，但硬體規格將有較大提升，並追貼現行的其他 iPhone 出品，例如充電介面會改用最新的 USB-C 插槽，另外還有望搭載現時還只得 iPhone 15 Pro 系列擁有的 Action Button 動作按鈕。

雖然機型與 iPhone 14 相似，但傳聞就指出 iPhone SE4 只會具備單主鏡頭，不過在規格上對比 SE3 時的 1200 萬像素鏡頭有所提升，目前最大機會是與 iPhone 15 系列看齊的 4800 萬像素鏡頭。

Phone SE4 預測將從＄479美元起跳（圖 AppleTrack）

iPhone SE4 重量預估約為 165g，比 14 系列輕約 6g ，主因是只配備單一鏡頭。售價方面，預測將從＄479美元起跳、並在 2024 年正式發售，若然傳聞規格屬實，它將會是性價比最高的 iPhone，難怪有不少用戶都對其十分期待。