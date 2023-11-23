Black Friday 手機／平板優惠精選｜11 月 24 日是歐美感恩節之後的首個星期五，亦即是著名的「Black Friday 黑色星期五」，傳統上外地商家都會選這日進行一年一度的大劈價優惠。



而香港雖然早前已經跟隨中國內地慶祝了「雙11」，但今年的 Black Friday 都有不少數碼品牌推出限定優惠，並不比雙 11 時輸蝕，減價品陣容中，更見向來少有減價的 Samsung、Apple 出品！？

csl 網店：iPad Pro 最多減＄4300？

csl 網店由即日起至 11 月 24 日都有 Black Friday 減價優惠，不少大品牌的手機、平板都有減價，但要講最吸引的，相信要數第 6 代的 iPad Pro，無論是 11” 還是 12.9” 型號都有減價，而且減價幅度還要不少。

從 csl 網店資料所見，越大容量的減價幅度就越大，例如 12.9” iPad Pro 2TB 版本就減至＄13,399，對比原價減足＄4,300，須知道 Apple 產品向來沒有多大減價空間，而今次 csl 網店上售賣的更是 2022 年才發表、搭載 M2 晶片的最新一代，如此劈價真的機會難得。

Samsung 官方網店：摺機劈半、買一送一優惠更抵玩？

在雙 11 時已經有優惠活動的 Samsung，來到 Black Friday 期間的優惠就更為吸引，首先舊代摺機 Galaxy Z Fold4 的半價優惠依然健在、只要＄8799 就可以入手 1TB 版本，另一方面他們的限時限量「買一送一」優惠都相當令人驚喜，例如：

－ 購買 Galaxy Z Fold5 及 Galaxy Watch6 Classic ，可獲得指定 Samsung 50“QLED 4K 電視一部 (建議零售價: HK$7,980)

－ 購買 Galaxy S23 FE 送 Galaxy Watch4 40mm (藍牙) 智能手錶（建議零售價港幣$1,598）

－購買Galaxy A54 5G 手機，額外送 Galaxy Tab A9 (建議零售價: HK$1,288)

－ 購買Galaxy Z Flip5 送 Galaxy Buds2 無線降噪耳機

衛訊網店：iPhone 15 都有少減價？

衛訊網店同樣都有 Black Friday 限時優惠，由即日起至 11 月 27 日，有部份手機進行精選減價，主力為 Samsung Galaxy Flip4 舊代細摺機，最多減至 6 折清貨；然而值得留意的，還有最新一代的 iPhone 15，都有少減＄300，有興趣入手朋友可以留意。

ASUS 電競機繼續抵玩價清貨

雖然沒有大肆宣傳，但其實 ASUS 的網店優惠由雙 11 一直延至現在，其中舊代電競機 ROG Phone 6 系列大減超過＄4000，而最新一代的 ROG Phone 7 都有減＄1500，以其規格及配套而言，真的算非常抵玩。