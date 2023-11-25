如何判斷SSD是不是二手翻新？除看盒子外　用這軟件檢查也是方法

存儲顆粒的庫存逐漸消耗殆盡，玩家最不願意看到的SSD漲價悄悄到來，有些玩家就打起了小心思，去第三方店鋪，或者小黃魚找找庫存，不是也能買到便宜的SSD嗎？



話雖如此，但相信你的心裏還是會犯嘀咕，低價買回來的SSD不會是二手翻新的吧？那麼有什麼辦法判斷SSD是否翻新過呢？

很遺憾，能夠確定SSD是否是二手翻新的方法並沒有絕對穩妥的，不過可以通過一些方法進行驗證，來判斷SSD的情況。

如何判斷SSD是否二手翻新的？

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包裝方面其實很簡單，有原封的造假比較難，尤其是大品牌的SSD封口都會有一次性的封貼，拆封之後幾乎不能還原，但是小品牌很多就是普通的透明貼紙，基本上看不出來是不是原封。

SSD表面主要看觸點，也就是我們經常說的「金手指」。一般SSD在出廠時會有測試，但不會在金手指表面留下明顯痕跡，如果金手指上有明顯的磨損，那麼多半是「久經沙場」了。

然後就是上機環節，藉助CrystalDiskInfo可以看到SSD的容量，這裏就需要和標稱的容量對比一下，大多數NVMe協議SSD的容量會略微大於標稱容量，比如512GB的產品可以識別到512.1GB，如果容量偏小，那就需要警惕，因為這可能是屏蔽了壞塊導致的容量降低，那麼這款SSD也經歷了長時間的使用。

接下來同樣是CrystalDiskInfo，着重看右上角的通電次數，通電時間，寫入量和讀取量，一般新的硬盤會有個位數的通電次數，但是時間不會超過1小時，讀寫量也都是0。需要注意的是，這裏的訊息是軟件讀取SSD的S.M.S.R.T.訊息，翻新過程是可以將其重置為0的，所以這項數據只能排查問題，不能作為新盤的判斷標準。

其實對於大多數用戶來說，我都不建議選擇非官方的渠道購買，等每年的購物節是一個不錯的選擇，不過未來存儲顆粒要漲價，SSD可能不會有真香價了。

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